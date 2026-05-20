El periodista mencionó al lateral derecho de Universidad de Chile. Para él, no debe ser considerado en el siguiente llamado.

Universidad de Chile bajó su desempeño y ello repercute en la Selección Chilena. Al menos, esa es la reflexión de Jorge “Coke” Hevia: pidió no citar a una figura azul al combinado nacional.

¿A quién mencionó? En Radio Pauta, el periodista analizó el caso de Fabián Hormazábal. Para él, hay un jugador de Universidad Católica que ha tenido mejor rendimiento esta temporada.

Según su punto de vista, Sebastián Arancibia está un escalón arriba. Hizo hincapié en una singular diferencia entre ambos: el futbolista laico tiene 30 años y el precordillerano 19.

“Te diría que, por nivel… esta frase es media versera pero tiene mucho de realidad: la selección es de momentos. Yo creo que (Sebastián) Arancibia tiene que ser convocado a la Selección Chilena“, comentó.

“El titular (…) Muy difícil, pero me tiro aquí y que me perdone el hincha de la U. Por presente y a eso le juega en contra su edad, yo no convoco a (Fabián) Hormazábal“, agregó.

Coke Hevia no quiere a Fabián Hormazábal en la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

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El aporte de Fabián Hormazábal en Universidad de Chile

Durante la vigente campaña, el oriundo de Machalí ha disputado una totalidad de 15 encuentros en su club. En dichos compromisos, marcó un gol y entregó dos asistencias.

Por su parte, Sebastián Arancibia ha representado a Universidad Católica en ocho partidos. En ellos, el canterano de la escuadra de San Carlos de Apoquindo no convirtió ni asistió.

En resumen:

El periodista Jorge Hevia pidió no convocar a Fabián Hormazábal a la Selección Chilena.

pidió no convocar a a la Selección Chilena. El comunicador propuso citar en su lugar al juvenil de 19 años Sebastián Arancibia .

. El lateral de Universidad de Chile registra un gol y dos asistencias en 15 partidos.