¡Bombazo! Revelan que Rodrigo Echeverría se aleja de Independiente y está a un paso de un grande de Brasil

Tras el interés de Independiente, el volante nacional apareció en las últimas horas en el radar de un importante equipo de Sudamérica.

El mercado de pases en el fútbol sigue generando movimientos importantes, con varios jugadores chilenos siendo protagonistas de rumores en distintas partes del mundo.

Uno de ellos es Rodrigo Echeverría, actual jugador del Club León de México, quien en las últimas semanas apareció en el radar de Independiente de Avellaneda, elenco que es dirigido por Gustavo Quinteros.

Sin embargo, el destino del seleccionado chileno podría dar un giro y alejarse de la opción del fútbol argentino, según nuevas informaciones surgidas en las últimas horas.

Echeverría tiene contrato con el León hasta el 31 de diciembre de 2027 | FOTO: Andres Pina/Photosport

Rodrigo Echeverría y el interés de Gremio

Y es que el periodista y relator Martín Roldán, del medio Rojos de Pasión, informó a través de su cuenta en X que desde Brasil habría un interés concreto por el volante de 31 años.

“Rodrigo Echeverría a un paso de Gremio y se aleja de Independiente”, señaló el comunicador.

Rodrigo Echeverría a un paso de Gremio y se aleja de #Independiente pic.twitter.com/1cSSicJB5J — Martín Roldan (@MartinchoRoldan) June 10, 2026

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Si bien el reportero no entregó mayores detalles sobre las negociaciones entre el ex Universidad de Chile y el cuadro brasileño, lo cierto es que el futuro del oriundo de San Ramón vuelve a abrirse en el mercado, con un posible regreso al fútbol sudamericano cada vez más cerca.

En resumen…