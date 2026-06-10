Alejandro Fabbri conversa con BOLAVIP afirmando que hay muchas dudas sobre lo que pueda hacer el dt casildense en Talleres, su primera experiencia en el fútbol profesional trasandino.

Una verdadera bomba sacudió el panorama del fútbol trasandino en las últimas horas. Tras confirmarse la salida de Carlos Tévez de la dirección técnica, la directiva de la “T” movió los hilos en secreto y abrochó la contratación de un viejo conocido del balompié internacional.

En diálogo exclusivo con BOLAVIP, el reconocido analista Alejandro Fabbri calificó como “una sorpresa” la confirmación de Jorge Sampaoli en Talleres, repasando el declive de su carrera y el duro presente del equipo.

El comunicador puso la pelota al piso para explicar la debacle del Apache Tévez, cuyo proceso se terminó deshilachando por completo tras caer en el clásico cordobés ante Belgrano, elenco de Ricardo Zielinski que posteriormente vencería por penales a Argentinos Juniors y derrotaría a River para consagrarse campeón. Ante este escenario, el periodista apuntó a las dudas que genera el casildense en el público general.

“La gente en general se pregunta por qué Sampaoli, no hay muchas explicaciones. Lo que sí se sabe, y lo que sí conocemos todos, es que en los últimos años Jorge Sampaoli, que había ganado muchos méritos en la primera y segunda década del siglo XXI, tuvo pasos accidentados por la mayoría de los clubes”, disparó de entrada el profesional.

Alejandro Fabbri afirma que no entiende por qué Jorge Sampaoli es el nuevo DT de Talleres de Córdoba

En esa misma línea, Fabbri recordó la caótica imagen que dejó el DT en su propio país. “Ni hablar del trabajo en la Selección Argentina en el Mundial de Rusia en 2018, ¿no? Es decir, no ha durado casi nada en ninguna parte; ha tenido en los últimos 10 años 9 clubes, además de la Selección. En Buenos Aires, por lo menos, no es bien recordado Sampaoli por una cantidad de conflictos que se dieron en la relación con su propio cuerpo técnico —de ahí salió Scaloni— y con los jugadores”, complementó de forma certera.

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La radiografía al plantel de la “T” y los nombres clave

Al momento de desglosar las urgencias que tendrá el nuevo estratega, el analista remarcó que el equipo cordobés necesita incorporar piezas de forma urgente. “Respecto del plantel que tiene Talleres, necesita refuerzos, pagó cara su crisis e historia en la mitad de la cancha, la falta de gol, algo que es muy común a casi todos los equipos argentinos”, desnudó.

Finalmente, Fabbri repasó los nombres propios que tendrá Sampaoli bajo su mando, destacando la necesidad de potenciar ciertas figuras. “Barticciotto la verdad que ha jugado muy poco, arrancó bien pero después no fue tomado en consideración por los entrenadores y terminó perdiéndose en la intrascendencia, necesita mejorar. Sampaoli lo conoce, quizá lo pueda colocar de nuevo de titular. Tiene otro buen delantero Talleres que es el chico Dávila, la gran sorpresa de la temporada, y también lo que le puede aportar Ronaldo Martínez, el goleador de Platense campeón y el paraguayo de origen que por decisión de Alfaro no juega el Mundial”, sentenció.