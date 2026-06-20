Países Bajos vs. Suecia: a qué hora y cómo ver EN VIVO el partido por el Mundial 2026 en Chile

Los detalles para lo que será el partidazo que protagonizarán Países Bajos vs Suecia.

La jornada de día sábado en el Mundial 2026 dará comienzo con un tremendo partidazo en la segunda fecha del Grupo F, en la que Países Bajos se verá las caras ante Suecia.

Ambas escuadras llegan con la gran misión de poder sumar una victoria para poder encaminar su clasificación a la próxima ronda de la competición más importante a nivel de selecciones.

Para este partido, Países Bajos llega con la necesidad de poder sumar un triunfo tras lo que fue su igualdad en el debut a dos tantos ante Japón, el que sin duda alteró los planes del conjunto de Ronald Koeman.

Por otra parte, Suecia llega con el ánimo arriba tras lo que fue su sólida actuación ante Túnez, en la que sumaron los tres puntos tras imponerse por 5-1.

Los fanáticos del fútbol en Chile analizan cada estadística antes de realizar sus apuestas mundial en las plataformas más confiables del país.

Países Bajos busca la victoria ante Suecia | Foto: Getty Images

Publicidad

¿A qué hora hora es el duelo entre Países Bajos vs Suecia?

El duelo entre Países Bajos vs Suecia se disputará este sábado 20 de junio a partir de las 13:00 horas en el NRG Stadium, Estados Unidos.

¿Dónde ver EN VIVO el partido entre Países Bajos vs Suecia?

El partido de Países Bajos vs Suecia por la segunda fecha del Grupo F en el Mundial 2026 será transmitido por Directv Sports y vía streaming lo podrás seguir por DGO y Paramount+.