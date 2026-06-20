Tras el Países Bajos vs. Suecia: revisa como quedó la tabla de posiciones en el Grupo F del Mundial 2026

Revisa como quedó la tabla de posiciones tras lo que fue el Países Bajos vs Suecia.

En esta jornada se daba inicio a lo que era la segunda fecha dentro del Grupo F del Mundial 2026, en donde la Selección de Países Bajos se veían las caras ante Suecia en el NRG Stadium.

En lo que era un atractivo encuenrto, la Selección de Países Bajos tuvo una sólida actuación y logró imponerse por un contundente 5-1 ante Suecia, sumando su primera victoria en la competencia.

Con este resultado, la Selección de Países Bajos alcanza las cuatro unidades en estos dos primeros partidos llegando al primer lugar, mientras que Suecia se mantiene con tres puntos y peligrando su segundo puesto, dependiendo lo que pase en el duelo entre Túnez y Japón.

Para lo que será la tercera y última fecha de grupos, la Selección de Países Bajos se enfrentará ante Túnez y Suecia seguramente se jugará su clasificación a la próxima ronda en su duelo ante Japón.

REVISA LA TABLA DE POSICIONES EN EL GRUPO F