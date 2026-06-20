Alineaciones confirmadas para Países Bajos vs Suecia: formaciones, cambios de último momento y análisis táctico

Un importante compromiso de disputa hoy en el Mundial 2026 entre Países Bajos y Suecia.

Hoy se da comienza una nueva jornada en el Mundial 2026, en la que se disputará la segunda fecha del Grupo E y F, en el que los primeros países en saltar al a cancha este sábado serán Países Bajos y Suecia.

El cuadro de la ‘Naranja Mecánica’ llega a este partido con la imperiosa necesidad de poder sumar su primer victoria en esta competencia, tras haber igualado en su estreno ante Japón a dos goles.

Por otra parte, Suecia llega a tope para este enfrentamiento, en la que dio un golpe en la mesa en su debut tras imponerse por 5-1 ante Túnez, contando con una gran actuación de Alexander Isak y Viktor Gyokeres.

Hoy, ambos países se verán las caras para poder protagonizar un duelo clave para poder encaminar su clasificación a la próxima ronda, el gran objetivo de ambos países.

Países Bajos necesita una victoria | Foto: Getty Images

Alineación de Países Bajos

Así saldrá al campo de juego Países Bajos: Bart Verbruggen; Micky Van de Ven, Virgil Van Dijk, Jan Paul van Hecke y Denzel Dumfries; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong y Tijani Reijnders; Cody Gakpo, Brian Brobbey y Donyell Malen.

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Alineación de Suecia

Con este once, Suecia arrancará acciones frente a Países Bajos: Kristoffer Nordfeldt; Gustaf Lagerbielke, Isak Hien y Victor Lindelof; Alexander Bernhardsson, Jesper Karlstrom, Yasin Ayari, Benjamín Nygren y Gabriel Gudmundsson; Viktor Gyokeres y Alexander Isak.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Suecia quiere buscar otro triunfo | Foto: Getty Images

Países Bajos busca su primera victoria en esta Copa del Mundo, la que le permita poder quedar bien aspectado para lo que es la clasificación a la próxima fase de esta prestigiosa competencia.

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Suecia buscará seguir mostrando su buena imagen que dejó en su debut ante Túnez y con su tremenda dupla goleadora conformada por Viktor Gyokeres y Alexander Isak, querrá hoy conseguir un positivo resultado.

DATOS CLAVES

Suecia en caso de vencer a Países Bajos, confirmaría su clasificación a la próxima ronda del torneo.

Yasin Ayari, el jugador sueco espera poder seguir con su racha goleadora tras lo que fue su doblete en el debut ante Túnez.

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Brian Brobbey tendrá la titularidad en Países Bajos, en la que espera consolidarse como el centrodelantero goleador.