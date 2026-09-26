¿Por qué no juega Alphonso Davies en el partido entre Canadá y Chile por la Fecha FIFA?

La máxima figura de la Selección de Canadá no se enfrentará ante Chile en esta Fecha FIFA.

La Selección de Canadá disputa hoy ante la Selección Chilena su primer amistoso dentro de esta Fecha FIFA, en donde el conjunto comandado por Jesse Marsch volverá a ver acción después de lo que fue su actuación en el Mundial 2026.

Para este encuentro, el estratego de la selección canadiense ya dio a conocer su onceno para esta jornada, en la que un importante jugador no dirá presente para enfrentar a ‘La Roja’

Se trata del defensor Alphonso Davies, el jugador del Bayern Múnichno fue considerado por Marsch para esta convocatoria del conjunto canadiense, por lo que no se enfrentará a Chile.

¿La razón de su ausencia?: El lateral de 25 años pidió no ser considerado en esta Fecha FIFA con su selección para tomarse su luna de miel pendiente que tenía con su esposa tras lo que fue su casamiento a finales del mes de julio.

Davies no jugará ante Chile | Foto: Getty Images

De esta forma, Davies pidió a su selección no ser considerado para esta Fecha FIFA y avisó que estará operativo para la próxima citación de su selección, ya que para Marsch, es uno de los hombres más importantes que tiene Canadá.

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