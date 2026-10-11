¿Por qué no juega Darío Osorio en el partido entre Crystal Palace y Nottingham Forest en la Premier League?

La razón por la que el jugador nacional, Darío Osorio no verá minutos en el Crystal Palace.

El jugador nacional, Darío Osorio no dirá presente en el importante encuentro del Crystal Palace ante el Nottingham Forest, en un nuevo compromiso de la Premier League, en el que el conjunto inglés buscará sumar tres puntos importantes.

Para este encuentro, el entrenador de los ‘Eagles’, Pierre Sage no contará con la presencia de la ‘Joya de Hijuelas, quien no fue considerado dentro de la nómina para este partido.

El estratega francés tuvo que tomar una importante decisión dentro de esta convocatoria, en la que decidió dejar fuera a Darío Osorio por una impactante situación.

¿La razón de su ausencia?: el ex jugador de la Universidad de Chile se incorporó tarde a los entrenamientos del equipo inglés luego de la Fecha FIFA, por lo que su entrenador prefirió no tenerlo en consideración y espera que llegue al 100% para su duelo ante el Olympique de Lyon en la UEFA Europa League.

Osorio no dirá presente en el duelo de su equipo | Foto: Instagram

De esta forma, Osorio no dirá presente en el duelo de esta jornada en el Crystal Palace y pone todo el foco en lo que será el partido de su equipo ante el Olympique de Lyon en Europa League, en donde espera ver minutos.

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