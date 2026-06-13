¿Otra fuga en el Cacique? Aseguran que promesa de Colo Colo continuará su carrera en el Inter Miami

En Macul seguirán atentos a su evolución, ya que el club albo mantendrá derechos formativos que podrían ser claves en caso de una futura transferencia.

sigue de cerca el desarrollo de sus juveniles, con la intención de proyectar futbolistas que puedan llegar al primer equipo o dar el salto al extranjero en el futuro.

En los últimos años, la Major League Soccer —y especialmente proyectos como el de Inter Miami— ha apostado fuerte por captar jóvenes talentos, integrándolos desde etapas formativas para potenciar su desarrollo competitivo. Esta vez, no fue la excepción.

Marcel Olivares, el jugador de Colo Colo que llega al Inter Miami

Según informó AS Chile, Marcel Olivares, delantero de la Sub 14 de Colo Colo, continuará su carrera en el Inter Miami tras confirmarse su incorporación al club donde militan Lionel Messi y Luis Suárez, pasando a reforzar la categoría Sub 15.

El atacante, de nacionalidad estadounidense y padres chilenos, ya venía entrenando durante las últimas semanas con los juveniles de “Las Garzas”, lo que facilitó su adaptación al proyecto formativo del equipo de la MLS.

Marcel Olivares partirá en los próximos días a Estados Unidos | FOTO: Archivo

Además, el citado medio detalló que el cuadro Popular mantendrá los derechos formativos del jugador, lo que podría significar beneficios para el club de Macul en caso de una futura transferencia.

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Cabe mencionar que Olivares ha trabajado bajo la supervisión de Juan Ramírez, preparador físico de Arturo Vidal. “Nos lo recomendaron. Es una tremenda persona”, comentaron desde su entorno a AS.

En resumen…