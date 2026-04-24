Lucas Cepeda sigue ganando terreno en el fútbol de España y su entrenador, Eder Sarabia, no oculta su satisfacción por el crecimiento del joven atacante chileno. Tras los recientes triunfos del cuadro ilicitano, el estratega analizó la irrupción del ex Colo Colo, destacando que su impacto ha trascendido las fronteras de la ciudad de Elche.

Para Sarabia, la relevancia de Cepeda es de escala continental. “La dimensión de Lucas no se ciñe solo a España o Elche… es uno de los jugadores más referentes de todo un país como Chile y te diría que de Sudamérica también”, señaló el técnico, reconociendo que el futbolista convive con una presión y una exigencia muy grande debido a su estatus internacional.

Pese a que el jugador ha sumado minutos principalmente desde el banquillo, su rol ha sido fundamental para los últimos resultados positivos del equipo.

El estratega español valoró la capacidad de Cepeda para cambiar el ritmo de los partidos, afirmando que posee recursos de “revulsivo” que han resultado determinantes en los tramos finales de los encuentros.

Eder Sarabia le pone fichas a Lucas Cepeda

Sin embargo, lo que más sorprende en el cuerpo técnico del Elche es la calidad técnica del zurdo. Sarabia reveló un diálogo reciente durante un entrenamiento que refleja la confianza que tiene en su remate.

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“En un ejercicio de tiros al arco, le dije ‘saca ese golpeo que tienes’. Seguramente es el que mejor le pega a la pelota de todo el equipo”, confesó el DT.

La apuesta por Lucas Cepeda

Finalmente, el entrenador llamó a la calma respecto a la consolidación definitiva del chileno en la titularidad, recordando que se trata de un proceso planificado por la institución. Al poseer un contrato de larga duración, en el Elche están convencidos de que la apuesta por Cepeda terminará siendo un éxito rotundo para todas las partes.