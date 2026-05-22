El mediocampista de 21 años fue convocado a la Selección Chilena, por lo que se ausentará del encuentro ante Audax Italiano.

Universidad de Chile tendrá a un jugador menos para la última fecha de la fase de grupos de la Copa de la Liga. El conjunto estudiantil fue notificado de la citación de una figura a la Selección Chilena: ese es el caso de Agustín Arce.

El mediocampista de 21 años fue convocado a La Roja para enfrentar a Portugal y República Democrática del Congo, en duelos programados para el 6 y 9 de junio, respectivamente.

De esta manera, no podrá ser considerado en la escuadra azul para recibir a Audax Italiano en el Estadio Nacional. Tal encuentro, definitorio en el certamen local, se jugará el domingo 7 de junio desde las 12:30 horas.

Es por esto que el cuerpo técnico de Fernando Gago tendrá que buscar la pieza que sustituya a uno de sus futbolistas favoritos desde su arribo. Su irrupción ha sido fundamental.

Un punto a consignar: Fabián Hormazábal y Javier Altamirano no fueron llamados por Nicolás Córdova. A pesar de sus recientes nominaciones al combinado nacional, esta vez no fue así.

Universidad de Chile no contará con Agustín Arce en la Copa de la Liga. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile se juega la vida en la Copa de la Liga

En la previa del compromiso ante el elenco de La Florida, el cuadro laico marcha en la tercera posición del grupo D con siete unidades. Por ello, necesita de un milagro para clasificar a las semifinales.

¿Cuál? En primera instancia, debe vencer a Audax Italiano y, en paralelo, esperar que Deportes La Serena derrote a Unión La Calera: otra combinación de resultados eliminará a Universidad de Chile.

En resumen:

El mediocampista Agustín Arce fue citado a la Selección Chilena para duelos de mayo.

fue citado a la Selección Chilena para duelos de mayo. La Selección Chilena jugará contra Portugal el 6 de mayo y el 9 ante el Congo.

jugará contra Portugal el 6 de mayo y el 9 ante el Congo. El entrenador Fernando Gago no contará con Agustin Arce para el partido ante Audax Italiano.