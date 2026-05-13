La particular explicación del DT del Elche sobre la suplencia de Lucas Cepeda: “Decidimos…”

El ex Colo Colo no sumó minutos en la derrota del Elche ante el Real Betis y el DT Eder Sarabia explicó por qué decidió dejarlo en el banco.

Lucas Cepeda atraviesa un momento complejo en el fútbol español. El exdelantero de Colo Colo no ha logrado consolidarse en el Elche CF y su situación volvió a quedar en evidencia en la derrota por 2 a 1 frente al Real Betis por la Liga de España.

El atacante chileno arrancó el compromiso en el banco de suplentes y finalmente vio todo el partido desde afuera, una señal preocupante considerando el delicado presente que vive el cuadro verdiblanco.

Y es que el Elche comienza a complicarse seriamente en la tabla de posiciones. El elenco donde milita Cepeda marcha en el 14° lugar con 39 puntos y mira de reojo la zona de descenso, ya que el último equipo que hoy estaría perdiendo la categoría tiene exactamente la misma cantidad de unidades.

Lucas Cepeda ha disputado 9 de 15 partidos posibles en La Liga | FOTO: Elche

Eder Sarabia y la suplencia del ex Colo Colo

Tras el compromiso, Eder Sarabia, entrenador del Elche, fue consultado por la ausencia del ex Santiago Wanderers y explicó las razones por las que decidió no utilizar al seleccionado chileno frente al elenco dirigido por Manuel Pellegrini.

“Podía ser (opción), pero decidimos otra cosa. El desarrollo en el campo era lo que queríamos“, comentó el estratega.

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Ahora, habrá que ver qué pasará ante el Getafe, compromiso que se disputará este domingo 17 desde las 13:00 horas de Chile, donde el nacido en Placilla intentará volver a meterse en el once titular o si nuevamente deberá mirar el partido desde el banco de suplentes.

En resumen…

Lucas Cepeda vive un momento difícil en el fútbol español. El atacante chileno no ingresó en la caída 2-1 del Elche frente al Real Betis y su entrenador, Eder Sarabia, justificó la decisión tras el encuentro.

El cuadro verdiblanco, además, se mantiene muy cerca de los puestos de descenso en la Liga de España.