Esta tarde Colo Colo Femenino afronta su segundo partido por la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2026 luego de caer en el debut.

Este domingo Colo Colo Femenino disputa su segundo partido por la Copa Libertadores Femenina 2026, donde enfrenta a Independiente Santa Fe de Colombia por el Grupo A.

Las albas vienen de caer en su estreno ante Corinthians, las vigentes campeonas del torneo, donde se inclinaron por 2-0 el pasado jueves en Quito.

Mientras que las colombianas vienen de un positivo debut, pues el viernes en la noche se impusieron por 3-2 a Caracas FC de Venezuela.

En esta ocasión las tetracampeonas del fútbol chileno necesitan de un triunfo para enrielarse con miras a los cuartos de final, piso mínimo luego que el año pasado se metieran entre las cuatro mejores del certamen.

Las dirigidas por Tatiele Silveira tienen la presión para esta tarde, enfrentándose a las subcampeonas cafeteras.

Colo Colo Femenino necesita de un triunfo esta jornada. (Foto: @ColoColoFem)

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¿A qué hora es el partido de Colo Colo vs. Independiente Santa Fe?

El partido entre Colo Colo Femenino e Independiente Santa Fe se juega este domingo 18 de octubre a partir de las 17:00 horas de Chile en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, Ecuador.

¿Quién transmite en Chile este partido de la Copa Libertadores Femenina?

Este partido será transmitido en Chile en televisión abierta por las señales de Chilevisión. También se podrá ver gratis a través de las plataformas digitales del mismo canal.