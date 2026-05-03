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Respira Manuel Pellegrini: así queda Real Betis en LaLiga tras golear a Real Oviedo

Real Betis se impuso 3-0 al colista de La Liga y se mantuvo firme en el quinto lugar de cara a la próxima Champions League.

Manuel Pellegrini sigue firme en el 5° lugar de España.
© Getty ImagesManuel Pellegrini sigue firme en el 5° lugar de España.

Real Betis de Manuel Pellegrini firmó una sólida actuación en casa por LaLiga y goleó 3-0 a Real Oviedo en el Estadio La Cartuja, resultado que lo mantiene firme en la lucha por clasificar a la próxima UEFA Champions League.

El conjunto bético no tuvo mayores complicaciones ante el colista del torneo y resolvió el partido con autoridad gracias a un doblete del colombiano ‘Cucho’ Hernández, quien marcó a los 22 y 58 minutos, además del tanto de Abdessamad Ezzalzouli justo antes del descanso.

Real Betis goleó y se mantiene firme por el último puesto de Champions League (Getty Images).

Real Betis goleó y se mantiene firme por el último puesto de Champions League (Getty Images).

Con esta victoria, los heliopolitanos se consolidan en el quinto lugar de LaLiga con 53 puntos, posición que por ahora entrega el último cupo a la Champions, a la espera de cómo se resuelva la recta final del campeonato.

En contraste, Real Oviedo continúa en una situación crítica, permaneciendo en el último puesto con 28 unidades, a ocho puntos de la zona de salvación cuando restan cuatro fechas por disputarse.

En la próxima jornada, el Betis tendrá un desafío exigente como visitante ante Real Sociedad, equipo que marcha noveno con 43 puntos, en un duelo clave para seguir defendiendo su lugar en puestos europeos.

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Así queda la tabla de posiciones de LaLiga

Pos. Equipo Pts PJ G E P GF GC Dif
1 Barcelona 88 34 29 1 4 89 31 +58
2 Real Madrid 75 34 23 6 5 68 31 +37
3 Villarreal 68 34 21 5 8 64 39 +25
4 Atlético Madrid 63 34 19 6 9 58 37 +21
5 Real Betis 53 34 13 14 7 52 41 +11
6 Celta de Vigo 47 34 12 11 11 48 44 +4
7 Getafe 44 34 13 5 16 28 36 -8
8 Athletic 44 34 13 5 16 40 50 -10
9 Real Sociedad 43 33 11 10 12 52 52 0
10 Osasuna 42 34 11 9 14 40 42 -2
11 Rayo Vallecano 42 34 10 12 12 35 41 -6
12 RCD Espanyol 40 34 10 10 14 37 49 -12
13 Valencia C. F. 39 34 10 9 15 37 50 -13
14 Elche C. F. 38 34 9 11 14 45 53 -8
15 R.C.D. Mallorca 38 34 10 8 16 42 51 -9
16 Girona 38 34 9 11 14 36 51 -15
17 Alavés 36 34 9 9 16 40 53 -13
18 Sevilla 34 33 9 7 17 40 55 -15
19 Levante 33 34 8 9 17 38 55 -17
20 Real Oviedo 28 34 6 10 18 26 54 -28
Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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