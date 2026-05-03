Respira Manuel Pellegrini: así queda Real Betis en LaLiga tras golear a Real Oviedo

Real Betis de Manuel Pellegrini firmó una sólida actuación en casa por LaLiga y goleó 3-0 a Real Oviedo en el Estadio La Cartuja, resultado que lo mantiene firme en la lucha por clasificar a la próxima UEFA Champions League.

El conjunto bético no tuvo mayores complicaciones ante el colista del torneo y resolvió el partido con autoridad gracias a un doblete del colombiano ‘Cucho’ Hernández, quien marcó a los 22 y 58 minutos, además del tanto de Abdessamad Ezzalzouli justo antes del descanso.

Real Betis goleó y se mantiene firme por el último puesto de Champions League (Getty Images).

Con esta victoria, los heliopolitanos se consolidan en el quinto lugar de LaLiga con 53 puntos, posición que por ahora entrega el último cupo a la Champions, a la espera de cómo se resuelva la recta final del campeonato.

En contraste, Real Oviedo continúa en una situación crítica, permaneciendo en el último puesto con 28 unidades, a ocho puntos de la zona de salvación cuando restan cuatro fechas por disputarse.

En la próxima jornada, el Betis tendrá un desafío exigente como visitante ante Real Sociedad, equipo que marcha noveno con 43 puntos, en un duelo clave para seguir defendiendo su lugar en puestos europeos.

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Así queda la tabla de posiciones de LaLiga