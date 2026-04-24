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Real Betis rescata un punto agónico ante Real Madrid: así queda Manuel Pellegrini en la tabla

Un empate agónico de Héctor Bellerín le devolvió el alma al cuerpo a los dirigidos de Manuel Pellegrini, que siguen vivos por llegar a Champions League.

¡Real Betis vuelve a ilusionarse!
© Getty Images¡Real Betis vuelve a ilusionarse!

Real Betis de Manuel Pellegrini rescató un agónico empate 1-1 ante Real Madrid por la fecha 33 de La Liga de España, resultado que le permite a los dirigidos por el ‘Ingeniero’ mantenerse al frente en la lucha por el ansiado quinto lugar a la próxima Champions League.

Tras la soberbia victoria del pasado martes ante Girona, el elenco bético recibía a los merengues con la obligación de rescatar puntos para sacar diferencias ante Getafe y Celta de Vigo. Sin embargo el trámite no comenzaría nada de sencillo.

Tras un fuerte remate de Fernando Valverde y un rebote de Álvaro Valles, Vinicius Jr. se encargó de abrir la cuenta en La Cartuja con una excelente definición dentro del área a los 17 minutos.

Vinicius Jr. abrió la cuenta en La Cartuja ante Real Betis (Getty Images).

Vinicius Jr. abrió la cuenta en La Cartuja ante Real Betis (Getty Images).

Sin embargo, el conjunto verdiblanco tuvo que esperar hasta el último minuto de descuento para abrazarse: a los 93 minutos Héctor Bellerín igualó el marcador con un remate colocado luego que una excelente pared con Antony dentro del área fuera rechazada a medias por Antonio Rudiger.

Con esta igualdad, el Betis se mantiene firme en la 5° ubicación con 50 puntos, sacándole cuerpos de ventaja a Getafe y Celta de Vigo, ambos con 44 unidades. En tanto, Real Madrid se mantuvo en el 2° lugar y llegó a 74 positivos, lejos del sólido líder FC Barcelona con 82 y uno menos por jugar.

La tabla de LaLiga

Pos. Equipo Pts PJ G E P GF GC Dif
1 Barcelona 82 32 27 1 4 85 30 +55
2 Real Madrid 74 33 23 5 5 68 31 +37
3 Villarreal 62 32 19 5 8 57 37 +20
4 Atlético Madrid 57 32 17 6 9 53 35 +18
5 Real Betis 50 33 12 14 7 49 41 +8
6 Getafe 44 32 13 5 14 28 32 -4
7 Celta de Vigo 44 32 11 11 10 44 41 +3
8 Real Sociedad 42 32 11 9 12 49 49 0
9 Athletic 41 32 12 5 15 34 45 -11
10 Osasuna 39 32 10 9 13 37 39 -2
11 Rayo Vallecano 38 32 9 11 12 30 38 -8
12 RCD Espanyol 38 32 10 8 14 37 49 -12
13 Girona 38 32 9 11 12 35 48 -13
14 Valencia C. F. 36 32 9 9 14 35 47 -12
15 R.C.D. Mallorca 35 32 9 8 15 40 49 -9
16 Elche C. F. 35 32 8 11 13 42 49 -7
17 Sevilla 34 32 9 7 16 39 53 -14
18 Alavés 33 32 8 9 15 36 48 -12
19 Levante 32 32 8 8 16 37 50 -13
20 Real Oviedo 28 32 6 10 16 25 49 -24
Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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