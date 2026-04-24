Real Betis vs. Real Madrid: dónde y cómo ver EN VIVO y ONLINE el partido por la Liga de España

Uno de los encuentros más atractivos de la fecha 32 de la Liga de España tendrá como protagonistas a Real Betis y Real Madrid, dos equipos que llegan con objetivos importantes en la tabla de posiciones.

Los dirigidos por el chileno Manuel Pellegrini buscarán hacerse fuerte como local y sumar puntos valiosos en su lucha por meterse en la próxima Europa League, todo en medio del tenso ambiente que hay con los hinchas verdiblancos por los últimos resultados.

Por su parte, los Merengues no quieren perderle pisada al FC Barcelona, actual líder del torneo con 83 unidades.

Aitor protegiendo el balón ante Vinicius en el Real Betis vs. Real Madrid de la pasada temporada | FOTO: Getty Images

Lo cierto es que este compromiso toma relevancia porque cada detalle puede marcar diferencias en la recta final del certamen español.

¿A qué hora juegan Real Betis vs. Real Madrid por la Liga de España?

El encuentro se disputará este viernes 24 de abril a las 15:00 horas de Chile, en el Estadio La Cartuja de Sevilla, España.

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¿Dónde ver y cómo ver EN VIVO y ONLINE el partido de Betis vs Real Madrid?

El partido entre el Real Betis y el Real Madrid será transmitido por DSports de la señal DirecTV.

Además, la plataforma de streaming DGO emitirá este crucial encuentro de manera online.