El nombre de Ricardo Rodríguez vuelve a resonar en Chile, no por un posible fichaje ni por algún vínculo con La Roja, sino por una historia personal que lo une directamente con el país. El actual jugador de Real Betis de Manuel Pellegrini, con pasado en el AC Milan, ha tenido una destacada carrera en Europa defendiendo a la selección de Suiza.

Con el combinado helvético, Rodríguez disputó tres Copas del Mundo: Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, consolidándose como uno de los referentes de su generación. Además, fue campeón del mundo Sub 17 en 2009, en uno de los hitos más importantes del fútbol suizo.

Pese a ese recorrido internacional, el lateral mantiene un vínculo especial con Chile, país de origen de su madre, lo que siempre lo ha mantenido cercano culturalmente, aunque en lo futbolístico optó por representar a Suiza.

“Me gustaba Colo Colo”: el lazo emocional que mantiene con el Cacique

En entrevista con ESPN, Rodríguez reveló su cercanía con Colo Colo, club al que siguió desde pequeño por influencia familiar.

“Claro, porque nunca fui y quiero ir. Para mí es muy importante conocer la familia de mi madre. Están ahí, cuando termine el fútbol, lo primero que haré es ir ahí”, comentó sobre su deseo pendiente de visitar Chile.

El jugador que tuvo chances de defender a La Roja se confesó como hincha colocolino (Foto: Ricardo Rodríguez Instagram)

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Pero no solo eso, también confesó su afinidad futbolera con el “Cacique”: “Como mi madre, también me gustaba Colo Colo. A mis abuelos también les gustaba mucho Colo Colo”.

"AL IGUAL QUE MI MADRE, TAMBIÉN SOY DE COLO COLO"



Ricardo Rodríguez se declaró hincha del equipo albo al igual que toda su familia: "A mis abuelos también les gustaba mucho Colo Colo"#LaLigaExperience



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Así, pese a haber hecho toda su carrera representando a Suiza y defendiendo camisetas de grandes europeos, Ricardo Rodríguez deja en claro que su conexión con Chile sigue intacta, marcada por la familia y por un cariño especial hacia el Popular.

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DATOS CLAVE

Ricardo Rodríguez disputó tres Copas del Mundo con Suiza: 2014, 2018 y 2022.

El defensa fue campeón del mundo Sub 17 con la selección helvética en 2009.

Rodríguez reveló su afinidad por Colo Colo debido a la influencia de su madre chilena.