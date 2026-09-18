Espanyol vs. Elche: cómo y dónde ver a Lucas Cepeda en la Liga de España

El delantero nacional, Lucas Cepeda puede ver acción en esta jornada con su Elche en España.

La Liga de España ya da sus primeros pasos dentro de lo que es su temporada 26/27, la que cuenta con la presencia del jugador chileno, Lucas Cepeda, quien defiende la camiseta del Elche.

En esta jornada, el ex Colo Colo tendrá un nuevo e importante partido dentro de la división de honor del fútbol español, en la que se verá las caras ante el Espanyol en condición de visitante por la séptima fecha.

La escuadra que es dirigida por Martín Anselmi viene de una agónica derrota por 3-2 ante el Real Madrid en condición de local y para este partido, espera poder sumar su primer triunfo en el torneo.

Hoy el panorama del Elche de Lucas Cepeda no parece ser muy auspicioso, ya que su equipo hoy es el colista de la Liga de España, en la que ha sumado tan solo dos puntos en estas primeras seis fechas.

Cepeda puede ser titular hoy en el Elche | Foto: Getty Images

¿Cuándo juega el Espanyol vs Elche por la Liga de España?

El partido entre el Espanyol y Elche se disputará este viernes 18 de septiembre a partir de las 16:00 horas en el RCDE Stadium.

Publicidad

¿Dónde ver a Lucas Cepeda junto a su Elche en la Liga de España?

El partido de Lucas Cepeda en la Liga de España con su Elche lo podrás seguir en exclusiva por DirecTV y su plataforma streaming de DGO.