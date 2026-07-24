Gustavo Álvarez firma en un gigante del continente y exige dos refuerzos del fútbol chileno

El exentrenador de la U tendría todo listo para firmar en Liga de Quito donde habría pedido el fichaje de un viejo conocido y de una figura de la UC.

Gustavo Álvarez está a un paso de convertirse en el nuevo entrenador de Liga de Quito. Tras la salida del brasileño Tiago Nunes, el extécnico de Universidad de Chile asumirá el desafío de dirigir al vigente campeón ecuatoriano y, pese a que su llegada aún no ha sido oficializada, ya comenzó a planificar el plantel para el segundo semestre.

De acuerdo con la periodista María Gabriela Betán, el entrenador argentino solicitó el fichaje de dos refuerzos con presente en el fútbol chileno: el defensa de la U, Franco Calderón, y el extremo Justo Giani, una de las figuras de Universidad Católica en la temporada 2026.

En el caso de Calderón, la solicitud estaría directamente relacionada con la inminente salida de Gian Franco Allala. Pese a que la dirigencia de Liga de Quito evaluaba extender su permanencia, finalmente dejará el club, por lo que Álvarez busca reforzar esa zona con un jugador al que conoce a la perfección tras dirigirlo en la U, donde fue uno de los pilares de la defensa azul.

Por su parte, Justo Giani se ha consolidado como una de las revelaciones del fútbol chileno. El atacante argentino ha sido una pieza clave en el esquema de Daniel Garnero en Universidad Católica, registrando nueve goles y cuatro asistencias entre la Liga de Primera y la Copa Libertadores.

Situación contractual de Calderón y Giani

Pese a Franco Calderón ha ido perdiendo terreno en Universidad de Chile, donde escasamente ha sumado minutos con Fernando Gago. El defensa central mantiene contrato hasta fines de 2027 en el CDA.

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En tanto, Giani se encuentra a préstamo en Universidad Católica hasta fin de año. Sin embargo en Cruzados ya habrían tomado la decisión de ejecutar la opción de compra al elenco de Aldosivi.