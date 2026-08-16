Este es el jugador de Colo Colo más criticado en el primer tiempo ante O’Higgins: “Es hora de que coma banca”

Este es el jugador de Colo Colo más criticado en el duelo ante O'Higgins de Rancagua.

Colo Colo en estos momentos está disputando un importante compromiso por la Liga de Primera en el que los ‘Albos’ se ven las caras ante O’Higgins de Rancagua en el Estadio Monumental.

Dentro de lo que es este disputado duelo, el equipo de Fernando Ortiz ha sufrido en demasía con el conjunto ‘Celeste’, en la que ambos clubes han tenido las oportunidades para ponerse arriba en el marcador, pero ambas escuadras no logran romper el cero.

En estos primeros 45 minutos, los fanáticos del ‘Cacique’ no tan solo se hacen sentir en el Monumental, sino que también en las distintas redes sociales, en donde han ido dejando su reflexión de lo que ha sido este compromiso.

Dentro de esta primera mitad, hay uno de los jugadores de Colo Colo que ha estado en la mira por parte de los hinchas por lo que ha sido su rendimiento en el campo de juego, el que los tiene disconformes.

Vidal es apuntado en el primer tiempo | Foto: Photosport

Se trata del volante, Arturo Vidal quien se ha ganado la gran reprobación del hincha de Colo Colo por lo que ha sido su bajo rendimiento en la primera mitad ante los ‘Celestes’.

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“Insisto… Vidal está teniendo un segunda rueda horrible, es hora de que coma banca”, dijo uno de los hinchas de Colo Colo en su cuenta de ‘X’.

“Vidal está en un cumpleaños, qué weó… más indecente últimamente”, fue lo que señaló otro fanático del ‘Popular’ en sus redes.

Para la segunda parte del compromiso, Arturo Vidal buscará mejorar su imagen por lo que ha sido su rendimiento en el campo de juego y tener un mejor desempeño en este partido crucial para Colo Colo en el torneo nacional.

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