El jugador que le dice adiós a Universidad de Chile: su frío mensaje de despedida en redes sociales

El jugador de la Universidad de Chile que dijo adiós al club en las últimas horas en sus redes.

Universidad de Chile hoy en día vive de un gran presente al mando de Fernando Gago, en el que los ‘Azules’ han tenido un importante rendimiento en este segundo semestre, el que los ilusiona en seguir en la lucha por el título en la Liga de Primera.

En las últimas horas, el mundo azul recibió una importante noticia en lo que es esta temporada, en la que un jugador que pertenecía al plantel, le dijo adiós a la Universidad de Chile.

Se trata del defensor, Franco Calderón quien dejó de ser jugador de la U y tuvo su retorno al fútbol argentino, en la que se transformó en nuevo refuerzo de Independiente de Avellaneda.

El defensor argentino llega a préstamo a Independiente hasta diciembre de 2027, con un cargo de USD 120.000 y con una opción de compra por el 80% del pase de USD 1.200.000.

Calderón dejó la U. de Chile | Foto: Photosport

Tras oficializarse su salida, el defensor argentino ocupó su cuenta de Instagram para dejar un breve y frío mensaje de despedida en una de sus historias a los hinchas de la U.

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“Agradecido por estos dos años con esta hermosa camiseta”, fue lo que señaló el zaguero en su historia.

De esta forma, Universidad de Chile deja partir a Franco Calderón, quien no era muy considerado por Fernando Gago y en su lugar, arribó Igor Lichnovsky, quien fue el tercer y último refuerzo azul en este mercado.