Boca Juniors le pone precio a la salida de Carlos Palacios: ¿misión imposible para Colo Colo?

El futbolista chileno está en la lista de salida de Boca Juniors, club que buscará recuperar la millonaria inversión hecha en 2025.

Uno de los nombres que ha agarrado fuerza para reforzar a Colo Colo en el próximo mercado de fichajes de invierno es el de Carlos Palacios. ‘La Joya’, que no sumó minutos en todo 2026 por una lesión en la rodilla, es uno de los jugadores prescindibles para salir de Boca Juniors en junio.

Desde Argentina dan por hecho que en La Bombonera le darán vía libre al formado en Unión Española para que salga del club y uno de los principales interesados sería Colo Colo, donde verían con buenos ojos ficharlo para el segundo semestre donde los albos buscarán el título.

Tras un 2025 de altos y bajos, Carlos Palacios sufrió una lesión y no vio acción en 2026 (Getty Images).

Eso sí, la operación no es nada sencilla: Carlos Palacios tiene contrato vigente con Boca Juniors y desde el elenco de La Ribera están decididos a no desprenderse tan fácilmente, pues buscarán recuperar el dinero invertido en la operación de compra, precisamente, a Colo Colo.

Así lo confirmó el periodista Leandro Aguilera en Radio Continental quien dijo que Boca Juniors buscará vender a Palacios en una cifra no menor a la que desembolsó para ficharlo. El cuadro xeneize invirtió cerca de 5 millones de dólares por el chileno en 2025, monto que la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme espera recuperar en caso de una transferencia.

Las palabras de Carlos Palacios

Tras quedar eliminados de Copa Libertadores, el plantel de Boca Juniors se fue de vacaciones hasta el próximo 18 de junio. Allí, Carlos Palacios aprovechó de viajar a Chile donde se refirió a la posibilidad de volver a Colo Colo.

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“Tengo contrato en Boca Juniors, no sé qué va a pasar conmigo, las puertas siempre van a estar abiertas para todo”, aseguró el exseleccionado nacional quien afirmó que también depende de lo que necesite el técnico Fernando Ortiz. “No lo sé, lo tiene que decidir él (Fernando Ortiz), depende de él, del club. No sé qué es lo que quieren y si me quieren, en realidad no tengo idea”, cerró.