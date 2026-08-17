Sorpresa en Universidad Católica: la probable formación para enfrentar a Estudiantes en la Copa Libertadores

Universidad Católica planea varias sorpresas en su formación para enfrentar a Estudiantes de La Plata.

Universidad Católica se alista para lo que será un importante duelo dentro de la Copa Libertadores, en el que los ‘Cruzados’ se enfrentarán ante Estudiantes de La Plata en el duelo de vuelta por los octavos de final del torneo continental.

Para este duelo, los dirigidos por Daniel Garnero llegan con el gran objetivo de buscar la clasificación en cuartos de final en condición de local, tras lo que fue la importante igualdad a un tanto que consiguieron en Argentina.

Dentro de este compromiso, el DT de la UC tendrá importantes bajas en su equipo, en la que no podrá contar con Fernando Zampedri y Cristián Cuevas por acumulación de tarjetas amarillas, sumado a las ausencias de Juan Ignacio Díaz y Juan Francisco Rossel por lesión.

El estratega de la ‘Franja’ para este partido sigue esperando por lo que es la situación de Clemente Montes y Sebastián Arancibia, quienes se recuperan de sus lesiones y tienen una pequeña posibilidad de poder decir presente en este duelo.

La formación de la UC ante Estudiantes | Foto: Photosport

Universidad Católica saltaría a la cancha con Vicente Bernedo en portería; Daniel González, Agustín Farías (o Gary Medel), Branco Ampuero y Eugenio Mena en la defensa; Fernando Zuqui, Jhojan Valencia y Jimmy Martínez en el mediocampo; Diego Corral, Justo Giani y Martín Gómez en ataque.

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El duelo entre Universidad Católica y Estudiantes de La Plata se disputará este martes 18 de agosto a partir de las 20:30 horas en el Claro Arena y el juez del partido será Wilmar Roldán.

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