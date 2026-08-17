David Pizarro alucina con este jugador de la Universidad de Chile: “Que lindo juega”

El ex jugador nacional, David Pizarro está extasiado con el jugador de la Universidad de Chile.

Universidad de Chile logró un importante triunfo el pasado fin de semana por la Liga de Primera ante Deportes Limache, en la que en un escenario complicado, los ‘Azules’ se impusieron por 3-1 y sumaron valiosos tres puntos en condición de visitante.

Con este resultado, el elenco que comanda Fernando Gago se mantiene firme con su rendimiento en este segundo semestre, en donde el ‘Romántico Viajero’ solo ha cosechado victorias en el torneo.

Dentro de lo que fue esta importante victoria de la U, varios jugadores fueron los que cumplieron un gran rol dentro del campo de juego para conseguir la victoria que le permitió cosechar tres puntos vitales.

Es por esto, que un ex jugador e histórico nacional como David Pizarro ocupó su cuenta de Instagram para dejar un gran elogio a uno de los importantes jugadores que tiene hoy la Universidad de Chile: Lucas Barrera.

Barrera se gana los elogios de Pizarro | Foto: Photosport

El ‘Fantasista’ ocupó sus historias de Instagram para dejar sus palabras de elogio al jugador de la Universidad de Chile, quien ha mostrado un gran rendimiento desde su aparición.

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“Que lindo juega este muchacho, vamos arriba la gente joven”, fue lo que señaló el ex futbolista.

David Pizarro ha mostrado una gran debilidad por lo que ha sido el rendimiento del jugador de la Universidad de Chile, que se ha consolidado como titular en el equipo de Fernando Gago.