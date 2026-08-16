VIDEO | La extraña reacción de Vozinha tras el penal fallado por Arturo Vidal en Colo Colo ante O’Higgins

Colo Colo igualó a dos tantos ante O’Higgins de Rancagua por la 19° fecha de la Liga de Primera en el Estadio Monumental, en el que los ‘Albos’ ceden dos puntos que son importantes en la lucha por el título.

Dentro de lo que fue este duelo, un extraño momento se vivió en el Estadio Monumental, en la que el volante y capitán, Arturo Vidal erró un tiro penal, que podía colocar en ventaja al ‘Cacique’ dentro del duelo ante la visita.

Esta acción, sin duda que generó la extrañeza de todos los espectadores y puntualmente de uno, del portero del ‘Popular’ Vozinha, quien desde los palcos del Estadio Monumental presenció el partido de sus compañeros ante O’Higgins.

En esto, el guardameta caboverdiano vio lo que fue el penal que malogró su compañero, en la que sorprendió a todos con su reacción al fallo del ‘King’, en la que abrió los brazos en forma de no explicarse lo que fue esta acción desperdiciada y luego de esto, el golero siguió revisando su celular, mientras se disputaba el partido en Pedreros.

VIDEO: LA REACCIÓN DE VOZINHA AL PENAL FALLADO DE VIDAL