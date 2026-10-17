Valencia vs. Athletic Bilbao en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 9 de la LaLiga

Valencia recibe a Athletic Bilbao este sábado 17 de octubre desde las 16:00 hora de Chile. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la LaLiga, se disputará en el Estadio Mestalla.
La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.
La actualidad de ambos equipos
Valencia viene de empatar 2-2 como visitante ante Racing de Santander. El equipo ocupa el puesto 19 con 5 puntos. Antes perdió 2-3 como local ante Real Sociedad.
Athletic Bilbao empató 0-0 como local ante Alavés en la fecha anterior. Athletic Bilbao está 10° en la tabla con 8 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Elche.
El historial entre Valencia y Athletic Bilbao
Valencia y Athletic Bilbao se enfrentaron 72 veces en los últimos años: 29 triunfos de Valencia, 22 de Athletic Bilbao y 21 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|10/05/2026
|Athletic Bilbao vs. Valencia
|0-1
|Primera División
|04/02/2026
|Valencia vs. Athletic Bilbao
|1-2
|Copa del Rey
|20/09/2025
|Valencia vs. Athletic Bilbao
|2-0
|Primera División
|18/05/2025
|Valencia vs. Athletic Bilbao
|0-1
|Primera División
|28/08/2024
|Athletic Bilbao vs. Valencia
|1-0
|Primera División
|20/01/2024
|Valencia vs. Athletic Bilbao
|1-0
|Primera División
|29/10/2023
|Athletic Bilbao vs. Valencia
|2-2
|Primera División
|11/02/2023
|Valencia vs. Athletic Bilbao
|1-2
|Primera División
|26/01/2023
|Valencia vs. Athletic Bilbao
|1-3
|Copa del Rey
|21/08/2022
|Athletic Bilbao vs. Valencia
|1-0
|Primera División
Horario del partido
- Chile: 16:00 hs
Por dónde ver el partido
- Chile: Disney+ Premium, ESPN3
- Argentina: ESPN3, Disney+ Premium
- Perú: ESPN3, Disney+ Premium
- Ecuador: ESPN3, Disney+ Premium
- Colombia: ESPN3, Disney+ Premium
- Venezuela: ESPN3, Disney+ Premium, inter
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Espanyol vs. Atlético de Madrid — sábado 17 de octubre, 09:00 hs
- Villarreal vs. Elche — sábado 17 de octubre, 11:15 hs
- Betis vs. Barcelona — sábado 17 de octubre, 13:30 hs
- Osasuna vs. Racing de Santander — domingo 18 de octubre, 09:00 hs
- Celta vs. Alavés — domingo 18 de octubre, 11:15 hs
- Málaga vs. Real Sociedad — domingo 18 de octubre, 13:30 hs
- Real Madrid vs. Sevilla — domingo 18 de octubre, 16:00 hs
- Getafe vs. Rayo Vallecano — lunes 19 de octubre, 16:00 hs
En síntesis
- Valencia y Athletic Bilbao se enfrentan este sábado 17 de octubre por la jornada 9 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium y ESPN3.
- Valencia suma 5 puntos en el torneo.
- Athletic Bilbao suma 8 puntos en el torneo.