A sus 41 años, el legendario atacante marcó ante Croacia y restó un gol para llegar a la suma que tanto busca.

El planeta fútbol se paraliza por completo con el inicio liguero de los cruces de eliminación directa en el Mundial 2026, y todos los focos y cámaras del mundo apuntan directamente al esperado e histórico choque entre Portugal y Croacia. En la antesala de esta auténtica final anticipada en el césped, Cristiano Ronaldo salta al campo con la oportunidad única de agigantar el mayor récord goleador de la historia de este deporte, en una carrera palmo a palmo con Lionel Messi que sigue encendiendo el debate eterno sobre quién es el mejor de todos los tiempos.

Actualmente, Cristiano Ronaldo registra la escalofriante cifra de 976 goles oficiales en su carrera profesional, sumando cada una de sus estadísticas liguera en clubes y con el búnker del combinado nacional luso.

“El Bicho” sumó uno más a su impresionante récord con el penal convertido ante Croacia en los 16avos de Final del Mundial 2026, en el duelo disputado en Toronto, Canadá.

Cristiano Ronaldo sumó un gol más en el Mundial

¿Cuántos goles le faltan para llegar a los 1000?

Para alcanzar la mítica, soñada e inédita barrera de las cuatro cifras en el balompié mundial, a Cristiano Ronaldo le faltan exactamente 24 goles. A sus 41 años de edad, cada partido de eliminación directa en este Mundial 2026 se transforma en una oportunidad de oro pura para recortar la distancia hacia el ansiado “Gol 1000”. La presión aumenta en el entorno del atacante sabiendo que Messi tampoco cede ningún centímetro de terreno en la icónica batalla liguera internacional por el trono.

El desglose de los 975 goles de Cristiano Ronaldo

El legendario y sacrificado camino de CR7 hacia el millar de anotaciones en el césped se divide de la siguiente manera entre la Selección de Portugal y sus pasos liguera por los clubes más importantes del planeta:

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