El lateral izquierdo de Colo Colo se refirió a la posibilidad de marcar a Cristiano Ronaldo en el amistoso que tendrá La Roja ante Portugal.

Este lunes comenzaron los trabajos de la Selección Chilena para la fecha FIFA de junio, donde La Roja enfrentará nada más que al Portugal de Cristiano Ronaldo y a la República Democrátia del Congo.

Los dos son equipos que estarán en el Mundial 2026, por lo que Chile será una especia de sparring para ambos.

El entrenador Nicolás Córdova citó a 26 jugadores, entre los que está el lateral izquierdo Diego Ulloa de Colo Colo, que ya estuvo con la Selección en la gira por Nueva Zelanda en marzo.

Esta jornada, el futbolista de 22 años pasó por la Clínica MEDS luego de salir con una molestia en el clásico contra Universidad Católica, donde conversó brevemente con TNT Sports respecto a este llamado a La Roja, en que le tocará enfrentar a CR7.

Ante la consulta de cómo afrontará el duelo contra el astro portugués, Ulloa respondió lo siguiente junto a una risa nerviosa: “No, no, eso se ve en el momento. Ahí vamos a darlo todo nomás”.

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En la instancia, también tuvo palabras para el importante triunfo de Colo Colo por 2-1 ante la UC en el Claro Arena, por la fecha 13 de la Liga de Primera 2026.

“Muy contento por el partido de ayer, necesitábamos ganar un clásico, creo que estábamos en deuda con todo el pueblo colocolino. Muy contento con nosotros como grupo y por la victoria, la necesitábamos”, comentó el formado en Macul.

¿Cuándo es el amistoso de Chile vs. Portugal?

La Selección Chilena visitará a Portugal el sábado 6 de junio a las 13:45 horas en el Estadio Nacional de Oeiras. Luego, La Roja enfrentará a RD Congo el martes 9 de junio a las 10:00 horas en España.

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