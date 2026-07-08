El golero de Cabo Verde, quien sorprendió a todos en la actual copa del mundo, estaría cerca de partir a la MLS. Ojo: dos clubes de Brasil también estarían tras sus pasos.

Inter Miami no pierde tiempo tras el Mundial 2026 y ya empieza a mover fichas pensando en reforzar su plantel. En ese escenario, un nombre que gana fuerza en las últimas horas es el de Vozinha, arquero de Cabo Verde que sorprendió en la cita mundialista y quedó libre tras su paso por el fútbol portugués.

El conjunto que lidera David Beckham mantiene el radar encendido y ve en Josimar José Évora Dias, conocido como Vozinha, una oportunidad de mercado difícil de ignorar.

A sus 40 años, el guardameta no solo aporta trayectoria, sino que además viene de firmar una destacada actuación en el Mundial 2026, donde logró instalar su nombre en la conversación internacional.

Vozinha podría convertirse en nuevo refuerzo del Inter Miami.

Su rendimiento, especialmente en el duelo ante Argentina, donde Cabo Verde cayó por un ajustado 3-2, fue clave para elevar su perfil. A pesar de la derrota, Vozinha mostró seguridad, liderazgo y capacidad de respuesta ante rivales de máximo nivel, condiciones que hoy lo ponen en la órbita de varios clubes.

¿Dónde continuará su carrera el famoso Vozinha?

En ese contexto, Inter Miami aparece como uno de los principales interesados. La posibilidad de incorporar a un arquero sin costo de traspaso resulta atractiva para una franquicia que busca potenciar su plantel de cara a la segunda mitad de la temporada. La experiencia internacional del portero es vista como un valor agregado para competir en torneos exigentes.

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Además, su eventual llegada tendría un condimento especial: volvería a cruzarse con Lionel Messi, apenas semanas después de haberse enfrentado en la Copa del Mundo. Además, sería compañero del exjugador de Colo Colo, Maxi Falcón.

De todos modos, el club estadounidense no está solo en la carrera. Desde Brasil, dos equipos de la Serie B también han mostrado interés concreto en el arquero, evaluando la posibilidad de acercarle una oferta. Por ahora, no hay acuerdo cerrado, y el futuro del futbolista permanece abierto.

Mientras tanto, Vozinha analiza opciones con calma. Su condición de agente libre facilita cualquier negociación y permite que las conversaciones avancen con rapidez. Con el mercado en movimiento, todo indica que su próximo destino podría definirse en las próximas horas.