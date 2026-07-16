El recinto albergará su noveno partido durante esta Copa del Mundo. Claramente, este es el más importante.

El escenario ya está definido. La final del Mundial 2026 entre Argentina y España no solo tendrá a dos gigantes frente a frente, sino también a un estadio cargado de historia reciente: el MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey.

Allí, el 19 de julio desde las 16:00, se bajará el telón del torneo más grande jamás organizado, con 48 selecciones y 104 partidos disputados.

Pero no será una sede cualquiera. El MetLife llega a la final tras haber albergado 8 partidos en este Mundial, transformándose en uno de los grandes protagonistas de la presente cita planetaria.

El Metlife Stadium es uno de los grandes íconos del deporte en los Estados Unidos.

Por su césped pasaron resultados de todo tipo: desde el 1-1 entre Brasil y Marruecos, hasta la sorpresiva caída del “Scratch” ante Noruega por 2-1 en octavos. También hubo goleadas como el 5-1 de Suecia sobre Túnez y triunfos importantes de potencias como Francia, Inglaterra y Ecuador.

Emblema del deporte estadounidense: grandes datos sobre el MetLife

Inaugurado en 2010, este coloso fue construido para reemplazar al antiguo Giants Stadium y cuenta con una capacidad de más de 82.500 espectadores.

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Sin techo retráctil, pero con una imponente fachada de iluminación LED, es uno de los estadios más modernos del mundo. Además, tiene una particularidad única: es compartido por dos franquicias de la NFL, los New York Giants y los New York Jets.

Frontis del Metlife Stadium, lugar donde se jugará la gran final del Mundial 2026.

Su historia también lo respalda. En 2014 albergó el Super Bowl XLVIII, y ha sido sede de múltiples eventos internacionales, incluyendo partidos de la Copa América 2016 y 2024, además de amistosos de selecciones como Argentina, Brasil, Alemania y España.

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Un escenario más que conocido por Argentina

Sin embargo, para Argentina, el MetLife es mucho más que un estadio. Es un lugar donde conviven la gloria, el dolor y la redención. Allí, en 2012, Lionel Messi firmó una actuación inolvidable con un triplete en la victoria 4-3 ante Brasil, dejando una de sus mejores exhibiciones con la camiseta albiceleste.

Pero también fue el escenario de una de las noches más duras. En 2016, tras perder la final de la Copa América Centenario ante La Roja por penales, Messi anunció su retiro de la selección argentina en ese mismo estadio. Una imagen que dio la vuelta al mundo y que marcó un antes y un después en su historia con la Albiceleste.

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El tiempo, sin embargo, cambió todo. Argentina volvió al MetLife en la Copa América 2024, donde logró vencer a Chile (1-0) y luego derrotar a Canadá (2-0) para meterse en la final. Fue el inicio de una nueva narrativa en ese mismo lugar que antes había sido sinónimo de frustración.

Hoy, el destino los vuelve a cruzar. Messi regresa al estadio donde alguna vez dijo adiós, pero ahora como campeón del mundo y líder de una selección que va por más. El MetLife será testigo de una nueva final, pero también de una historia que se sigue escribiendo.