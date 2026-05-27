El ente rector del fútbol mundial está siendo investigado por las Fiscalías de Nueva York y Nueva Jersey.

A menos de dos semanas para el inicio del Mundial 2026, la FIFA enfrenta un nuevo problema fuera de la cancha. Las Fiscalías estatales de Nueva York y Nueva Jersey iniciaron una investigación contra el organismo rector del fútbol mundial por posibles irregularidades en la venta de entradas para los partidos que se disputarán en el Estadio MetLife, recinto que albergará ocho encuentros, incluida la gran final del torneo.

Según informaron las autoridades estadounidenses, la indagatoria surge tras múltiples denuncias de hinchas que aseguran haber sido perjudicados durante el proceso de compra de tickets. Entre los reclamos aparecen cambios en la ubicación de los asientos, modificaciones en las categorías de las entradas y un fuerte aumento en los precios.

Las fiscalías detallaron que algunos fanáticos compraron boletos en sectores específicos y, posteriormente, fueron reasignados a ubicaciones menos favorables, incluso detrás de los arcos o más alejados del campo de juego. Además, otros compradores denunciaron no haber recibido entradas correspondientes a la categoría pagada inicialmente.

El torneo más esperado del mundo se ve empañado a semanas de su inicio.

Otro de los puntos que será investigado tiene relación con el sistema de “precio variable” implementado por FIFA, mecanismo que ajusta el valor de las entradas dependiendo de la demanda. Las autoridades quieren determinar si las declaraciones públicas del organismo y la estrategia de venta por fases influyeron artificialmente en el alza de los precios.

Actualmente, según datos del portal SeatPick.com, el valor promedio de las entradas para los partidos en el MetLife Stadium alcanza los 2.790 dólares, cifra que supera ampliamente los costos registrados en anteriores Copas del Mundo.

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Autoridades apuntan a “manipulación” en la venta de entradas

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, junto a su par de Nueva Jersey, Jennifer Davenport, fueron tajantes al referirse a la situación. Ambas aseguraron que buscan proteger a los consumidores y evitar posibles abusos hacia residentes y turistas que asistirán al evento deportivo más importante del planeta.

Las autoridades también pusieron bajo la lupa la creación de nuevas zonas “premium” dentro del estadio una vez iniciada la venta de tickets. Según las denuncias recopiladas, esta modificación dejó fuera a compradores que ya habían asegurado sus asientos previamente, obligándolos a aceptar ubicaciones de menor valor.

El Mundial 2026 comenzará oficialmente el próximo 11 de junio y tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá. Mientras la expectativa deportiva crece alrededor del torneo, la FIFA ahora deberá enfrentar cuestionamientos que amenazan con empañar la organización del certamen incluso antes del pitazo inicial.

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DATOS CLAVE

Las Fiscalías de Nueva York y Nueva Jersey investigan a la FIFA por venta de entradas.

El Estadio MetLife albergará ocho partidos del torneo, incluida la gran final del Mundial.

El valor promedio de las entradas en el MetLife alcanza los 2.790 dólares, según SeatPick.com.