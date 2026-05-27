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Mundial 2026

Chilevisión confirma los primeros 34 partidos del Mundial 2026 que transmitirá GRATIS: revisa el calendario

Chilevisión dio a conocer parte de su cobertura para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá

El canal confirmó un equipo de relatores, comentaristas y enviados especiales que estará a cargo de las transmisiones.
© Getty ImagesEl canal confirmó un equipo de relatores, comentaristas y enviados especiales que estará a cargo de las transmisiones.

El Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, comienza a generar cada vez más expectativa entre los fanáticos del fútbol alrededor del planeta.

El próximo jueves 11 de junio se dará el puntapié inicial a la cita planetaria que marcará un hecho histórico al contar por primera vez con 48 selecciones participantes.

En Chile, la expectación es más moderada debido a la ausencia de la Selección Chilena, pero de igual manera miles de hinchas ya comienzan a organizarse para seguir los partidos y conocer cómo será la programación televisiva del certamen.

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El equipo de Chilevisión para el Mundial 2026

En ese escenario, Chilevisión confirmó oficialmente los primeros 34 partidos del Mundial 2026 que transmitirá completamente gratis a través de su señal abierta.

Para esta cobertura, el canal contará con Claudio Palma, Fernando Solabarrieta y Patricio Barrera como relatores; Aldo Schiappacasse, Rodrigo Vera y Leonardo Bugueño en los comentarios; además de Juan Vera y Claudio Bustíos como enviados especiales del área deportiva.

Este será el último Mundial de Messi, Neymar y Cristiano Ronaldo | FOTO: Getty Images

Este será el último Mundial de Messi, Neymar y Cristiano Ronaldo | FOTO: Getty Images

A ellos se suman Roberto Cox desde prensa y matinal, junto a los periodistas Clara Comparini e Ignacio Miranda, quienes participarán en las transmisiones de Chilevisión Noticias.

Los partidos del Mundial 2026 que dará Chilevisión:

Fecha Hora Partido Ciudad Grupo
Jueves 11 junio 15:00 México vs Sudáfrica Ciudad de México A
Jueves 11 junio 15:00 Canadá vs Bosnia y Herzegovina Toronto B
Viernes 12 junio 21:00 EEUU vs Paraguay Los Angeles D
Sábado 13 junio 15:00 Qatar vs Suiza San Francisco B
Sábado 13 junio 18:00 Brasil vs Marruecos New Jersey C
Domingo 14 junio 16:00 Países Bajos vs Japón Dallas F
Domingo 14 junio 19:00 Costa de Marfil vs Ecuador Filadelfia E
Lunes 15 junio 15:00 Bélgica vs Egipto Seattle G
Lunes 15 junio 18:00 Arabia Saudita vs Uruguay Miami H
Martes 16 junio 15:00 Francia vs Senegal New Jersey I
Martes 16 junio 21:00 Argentina vs Argelia Kansas J
Miércoles 17 junio 16:00 Inglaterra vs Croacia Dallas L
Miércoles 17 junio 22:00 Uzbekistán vs Colombia Ciudad de México K
Jueves 18 junio 15:00 Suiza vs Bosnia y Herzegovina Los Angeles B
Jueves 18 junio 18:00 Canadá vs Qatar Vancouver B
Viernes 19 junio 15:00 EEUU vs Australia Seattle D
Viernes 19 junio 18:00 Escocia vs Marruecos Boston C
Sábado 20 junio 00:00 Túnez vs Japón Monterrey F
Sábado 20 junio 16:00 Alemania vs Costa de Marfil Toronto E
Domingo 21 junio 12:00 España vs Arabia Saudita Atlanta H
Domingo 21 junio 15:00 Bélgica vs Irán Los Angeles G
Lunes 22 junio 13:00 Argentina vs Austria Dallas J
Lunes 22 junio 20:00 Noruega vs Senegal New Jersey I
Martes 23 junio 13:00 Portugal vs Uzbekistán Houston K
Martes 23 junio 16:00 Inglaterra vs Ghana Boston L
Martes 23 junio 19:00 Panamá vs Croacia Toronto L
Miércoles 24 junio 18:00 Escocia vs Brasil Miami C
Miércoles 24 junio 21:00 México vs Chequia Ciudad de México A
Jueves 25 junio 16:00 Ecuador vs Alemania New Jersey E
Jueves 25 junio 19:00 Túnez vs Países Bajos Kansas F
Jueves 25 junio 22:00 Paraguay vs Australia San Francisco D
Viernes 26 junio 15:00 Noruega vs Francia Boston I
Viernes 26 junio 20:00 Uruguay vs España Guadalajara H
Sábado 27 junio 19:30 Colombia vs Portugal Miami K
Nicolás Navarro
Nicolás Navarro
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