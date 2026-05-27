Chilevisión confirma los primeros 34 partidos del Mundial 2026 que transmitirá GRATIS: revisa el calendario

Chilevisión dio a conocer parte de su cobertura para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá

El Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, comienza a generar cada vez más expectativa entre los fanáticos del fútbol alrededor del planeta.

El próximo jueves 11 de junio se dará el puntapié inicial a la cita planetaria que marcará un hecho histórico al contar por primera vez con 48 selecciones participantes.

En Chile, la expectación es más moderada debido a la ausencia de la Selección Chilena, pero de igual manera miles de hinchas ya comienzan a organizarse para seguir los partidos y conocer cómo será la programación televisiva del certamen.

El equipo de Chilevisión para el Mundial 2026

En ese escenario, Chilevisión confirmó oficialmente los primeros 34 partidos del Mundial 2026 que transmitirá completamente gratis a través de su señal abierta.

Para esta cobertura, el canal contará con Claudio Palma, Fernando Solabarrieta y Patricio Barrera como relatores; Aldo Schiappacasse, Rodrigo Vera y Leonardo Bugueño en los comentarios; además de Juan Vera y Claudio Bustíos como enviados especiales del área deportiva.

Este será el último Mundial de Messi, Neymar y Cristiano Ronaldo | FOTO: Getty Images

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A ellos se suman Roberto Cox desde prensa y matinal, junto a los periodistas Clara Comparini e Ignacio Miranda, quienes participarán en las transmisiones de Chilevisión Noticias.

Los partidos del Mundial 2026 que dará Chilevisión: