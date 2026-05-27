Chilevisión confirma los primeros 34 partidos del Mundial 2026 que transmitirá GRATIS: revisa el calendario

El Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, comienza a generar cada vez más expectativa entre los fanáticos del fútbol alrededor del planeta.
El próximo jueves 11 de junio se dará el puntapié inicial a la cita planetaria que marcará un hecho histórico al contar por primera vez con 48 selecciones participantes.
En Chile, la expectación es más moderada debido a la ausencia de la Selección Chilena, pero de igual manera miles de hinchas ya comienzan a organizarse para seguir los partidos y conocer cómo será la programación televisiva del certamen.
El país que se ofreció a hospedar a Irán mientras dispute el Mundial 2026: no se quedarán en Estados Unidos
El equipo de Chilevisión para el Mundial 2026
En ese escenario, Chilevisión confirmó oficialmente los primeros 34 partidos del Mundial 2026 que transmitirá completamente gratis a través de su señal abierta.
Para esta cobertura, el canal contará con Claudio Palma, Fernando Solabarrieta y Patricio Barrera como relatores; Aldo Schiappacasse, Rodrigo Vera y Leonardo Bugueño en los comentarios; además de Juan Vera y Claudio Bustíos como enviados especiales del área deportiva.
Este será el último Mundial de Messi, Neymar y Cristiano Ronaldo | FOTO: Getty Images
A ellos se suman Roberto Cox desde prensa y matinal, junto a los periodistas Clara Comparini e Ignacio Miranda, quienes participarán en las transmisiones de Chilevisión Noticias.
Los partidos del Mundial 2026 que dará Chilevisión:
|Fecha
|Hora
|Partido
|Ciudad
|Grupo
|Jueves 11 junio
|15:00
|México vs Sudáfrica
|Ciudad de México
|A
|Jueves 11 junio
|15:00
|Canadá vs Bosnia y Herzegovina
|Toronto
|B
|Viernes 12 junio
|21:00
|EEUU vs Paraguay
|Los Angeles
|D
|Sábado 13 junio
|15:00
|Qatar vs Suiza
|San Francisco
|B
|Sábado 13 junio
|18:00
|Brasil vs Marruecos
|New Jersey
|C
|Domingo 14 junio
|16:00
|Países Bajos vs Japón
|Dallas
|F
|Domingo 14 junio
|19:00
|Costa de Marfil vs Ecuador
|Filadelfia
|E
|Lunes 15 junio
|15:00
|Bélgica vs Egipto
|Seattle
|G
|Lunes 15 junio
|18:00
|Arabia Saudita vs Uruguay
|Miami
|H
|Martes 16 junio
|15:00
|Francia vs Senegal
|New Jersey
|I
|Martes 16 junio
|21:00
|Argentina vs Argelia
|Kansas
|J
|Miércoles 17 junio
|16:00
|Inglaterra vs Croacia
|Dallas
|L
|Miércoles 17 junio
|22:00
|Uzbekistán vs Colombia
|Ciudad de México
|K
|Jueves 18 junio
|15:00
|Suiza vs Bosnia y Herzegovina
|Los Angeles
|B
|Jueves 18 junio
|18:00
|Canadá vs Qatar
|Vancouver
|B
|Viernes 19 junio
|15:00
|EEUU vs Australia
|Seattle
|D
|Viernes 19 junio
|18:00
|Escocia vs Marruecos
|Boston
|C
|Sábado 20 junio
|00:00
|Túnez vs Japón
|Monterrey
|F
|Sábado 20 junio
|16:00
|Alemania vs Costa de Marfil
|Toronto
|E
|Domingo 21 junio
|12:00
|España vs Arabia Saudita
|Atlanta
|H
|Domingo 21 junio
|15:00
|Bélgica vs Irán
|Los Angeles
|G
|Lunes 22 junio
|13:00
|Argentina vs Austria
|Dallas
|J
|Lunes 22 junio
|20:00
|Noruega vs Senegal
|New Jersey
|I
|Martes 23 junio
|13:00
|Portugal vs Uzbekistán
|Houston
|K
|Martes 23 junio
|16:00
|Inglaterra vs Ghana
|Boston
|L
|Martes 23 junio
|19:00
|Panamá vs Croacia
|Toronto
|L
|Miércoles 24 junio
|18:00
|Escocia vs Brasil
|Miami
|C
|Miércoles 24 junio
|21:00
|México vs Chequia
|Ciudad de México
|A
|Jueves 25 junio
|16:00
|Ecuador vs Alemania
|New Jersey
|E
|Jueves 25 junio
|19:00
|Túnez vs Países Bajos
|Kansas
|F
|Jueves 25 junio
|22:00
|Paraguay vs Australia
|San Francisco
|D
|Viernes 26 junio
|15:00
|Noruega vs Francia
|Boston
|I
|Viernes 26 junio
|20:00
|Uruguay vs España
|Guadalajara
|H
|Sábado 27 junio
|19:30
|Colombia vs Portugal
|Miami
|K