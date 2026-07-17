Presidente del FC Barcelona dice lo que todo el mundo piensa de cara a la final: “Si el árbitro…”

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, anticipa la gran final entre España y Argentina con declaraciones que sacaron ronchas.

Argentina y España disputarán este domingo la gran final del Mundial de Norteamérica 2026, donde ambas selecciones buscarán el título de la Copa del Mundo que ostentarán hasta la próxima cita mundialista.

El cuadro argentino se instaló en la final tras dejar en el camino en un duro partido a Inglaterra, mientras que España no pasó zozobras para dejar en el camino a Francia, equipo que se posicionaba como el gran favorito para quedarse con el torneo.

Como ha sido la tónica durante este Mundial, el arbitraje ha estado muy cuestionado cuando juega Argentina y uno que tiene ese mismo temor es Joan Laporta, presidente del FC Barcelona quien se encuentra en Estados Unidos para asistir el domingo a la final.

España busca su segundo Mundial. | Foto: Getty Images

Sin asco, el presidente de uno de los clubes más reconocidos del mundo dijo que “Tenemos mejor equipo y si es un árbitro que se impone, la selección española tendrá más posibilidades de ganar el partido. Pero se va a disponer”, dijo para ‘El partidazo de COPE’.

¿Tiene mejor equipo España? Argentina, más allá de alguna polémica, ha demostrado estar a la altura en este Mundial 2026 y quiere que la despedida de Lionel Messi con la selección sea con la cuarta estrella en la camiseta.

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Palabras más, palabras menos, todo se verá el próximo domingo en Nueva Jersey donde, desde las 5 de la tarde de Chile continental, se definirá al nuevo campeón del mundo en una final que promete sacar chispas.

De cara a las semifinales, los usuarios chilenos revisan las condiciones del código promocional antes de definir sus próximas jugadas.

En síntesis

Argentina y España disputarán la final del Mundial de Norteamérica 2026 este domingo.

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El partido definirá al campeón mundial en Nueva Jersey a las 17:00 horas.