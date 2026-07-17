El comunicador trasandino minimizó el arrastre de las estrellas ibéricas y las comparó con elementos del balompié sudamericano.

La final de la Copa del Mundo 2026 entre España y Argentina ya se palpita con dientes apretados. Aunque la selección de Luis de la Fuente asoma como el favorito en las casas de apuestas tras despachar con autoridad a Francia, desde el lado albiceleste comenzaron a meterle presión y pimienta a la previa del compromiso que albergará el MetLife Stadium.

El encargado de encender la polémica fue el periodista argentino Pablo Carroza en el programa ‘El Carnaval’, donde barrió sin ningún tipo de anestesia contra los rendimientos de los futbolistas hispanos.

El comunicador le restó total valía a una de las grandes figuras de la Copa del Mundo como lo es Dani Olmo: “En Argentina, es menos que Matías Reali (futbolista de San Lorenzo)”, lanzó, agregando un tajante: “Basta de inflar a los españoles como si fueran unos fenómenos. ¡Basta ya!”.

El ataque a Lamine Yamal: La joya del Barcelona tampoco se salvó de los cuestionamientos tácticos del panelista. “Lamine Yamal es ‘El Changuito’ Zeballos (Boca Juniors). Entonces no jodamos. Tiene alguno bueno y alguno bueno debe tener… pero es un jugador bueno a ratos”, arremetió de forma punzante.

El turno de Williams y Oyarzabal: Carroza minimizó el rol de los delanteros en el esquema de De la Fuente. “Este Nico Williams, que supuestamente era un monstruo, entra a cinco minutos. ¿Es crack Oyarzabal? Oyarzabal en Argentina juega menos que ‘El Flaco’ López (Palmeiras)”.

La crítica estética a Cucurella: El lateral izquierdo también recibió dardos enfocados en su popularidad: “Si no fuera Cucurella y fuese Juan González, y tuviera el pelo cortito, juega 15 minutos”.

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Pablo Carrozza atacó a la selección española.

La teoría del marketing: “La camiseta de España viene vacía”

Más allá de los cuestionamientos estrictamente deportivos sobre el césped, el periodista argumentó que la efervescencia mediática en torno a La Roja responde a una necesidad puramente comercial por parte del mercado europeo ante la falta de referentes de peso histórico.

“Los españoles necesitan tener un ídolo, porque desde Iniesta no han vuelto a vender camisetas. La camiseta de España viene vacía. Cuando vas a la tienda de Adidas de la Gran Vía de Madrid, la venden sin dorsal, porque ahora mismo no hay ningún jugador que sea capaz de vender camisetas”, analizó de forma lapidaria.

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Para cerrar su controversial intervención en las pantallas virtuales, Carroza volvió a enfocar la mira en el ’10’ blaugrana con una frase que rápidamente se viralizó en las redes sociales: “Llegó este pibe que es marroquí, que usa brackets, que usa cinta de pelo, que no sabe si está para hacer una sesión con Bizarrap o está para jugar al fútbol”. El clima está que arde y las pizarras de Scaloni y De la Fuente prometen un choque volcánico este domingo en Nueva York/Nueva Jersey.