La Albiceleste enfrenta a La Roja de Europa por la cuarta. En tanto, Yamal y compañía van por su segundo título mundial.

La final del Mundial 2026 ya está aquí y promete ser un choque histórico. Argentina y España se medirán en un duelo de gigantes que han sabido imponerse a lo largo del torneo, sacando chapa de favoritos desde su arranque.

La Albiceleste llega respaldada por su jerarquía y experiencia reciente en finales, siendo el vigente campeón del mundo y realizando un camino impecable hasta este compromiso.

El camino de Argentina ha estado marcado por su capacidad para sobreponerse a la presión y por el liderazgo de sus figuras, con Lionel Messi como gran emblema en busca de seguir ampliando su legado. Tras sufrir más de la cuenta con Cabo Verde, Egipto y Suiza, “La Scaloneta” está instalada ya en su segunda final del mundo.

Del otro lado, España ha construido su candidatura desde el juego asociado, la posesión y una generación que mezcla juventud con experiencia en la élite de fútbol europeo. En llaves de eliminación dejó atrás a Austria, Portugal, Bélgica y Francia. UN CAMINO BESTIAL.

Ambas selecciones han dejado atrás rivales de peso para instalarse en el partido más importante del torneo. Será una final con estilos contrastantes, pero con un mismo objetivo: levantar la copa en el cierre del Mundial más grande de la historia.

¿A qué hora juegan Argentina vs España por la final del Mundial 2026?

La gran final entre Argentina y España se disputará el domingo 19 de julio a las 15:00 horas de Chile, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

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¿Dónde ver la final del Mundial 2026 por TV en Chile?

En territorio chileno, el partido podrá seguirse a través de distintas señales:

TV abierta: Chilevisión transmitirá el encuentro gratis para todo el país .

Chilevisión transmitirá el encuentro . TV de pago: DSports (canales 610/1610 y DirecTV 4K) tendrá cobertura completa para sus suscriptores.

¿Dónde ver la final del Mundial 2026 online y por streaming?

Para quienes prefieran verlo desde dispositivos móviles, computadores o Smart TV, estas son las alternativas disponibles:

Gratis: A través del sitio web oficial y la app MiCHV de Chilevisión Deportes, además de Pluto TV .

A través del sitio web oficial y la app de Chilevisión Deportes, además de . Plataformas de pago: Se podrá ver mediante DGO, Disney+ (Plan Premium), Paramount+, Amazon Prime Video y DAZN.