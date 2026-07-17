Slavko Vincic, el árbitro que ilusiona a España con un nuevo título y tiene nervioso a Argentina

El árbitro de la final tiene un registro que ilusiona a toda España, y por otro lado tiene un poco nervioso a Argentina.

El día de ayer la FIFA dio a conocer al árbitro que dirigirá la final de la Copa del Mundo este domingo entre Argentina y España, donde ambos equipos buscarán quedarse con el anhelado trofeo en el Metlife Stadium de Nueva Jersey.

El elegido fue Slavko Vincic, oriundo de Eslovenia quien estará encargado de impartir justicia entre argentinos y españoles en un Mundial donde las polémicas arbitrales han estado a la orden del día cuando juegan los trasandinos.

Es en dicho país donde levantaron suspicacias por el historial de Vincic con ambas selecciones: el esloveno dirigió el debut de Argentina en Qatar 2022 ante Arabia Saudita, donde los asiáticos vencieron por 2-1.

Vincic dirigió el polémico México vs. Ecuador en este Mundial. | Foto: Getty Images

Por otro lado, el registro de Vincic con España es casi impecable: empate en amistoso ante Colombia y otro ante Suecia por la Eurocopa 2020, además de triunfos en Nations League y Eurocopa 2024 ante Italia en dos oportunidades y el 2-1 a Francia en semifinales.

Más allá de lo que se diga en la previa y las dudas que pueda surgir con Vincic, lo cierto es que Argentina y España saldrán desde el primer minuto a buscar el título que los mantenga como campeones del mundo por 4 años más.

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En síntesis

El árbitro Slavko Vincic dirigirá la final del Mundial entre Argentina y España.

La final del Mundial se jugará este domingo en el Metlife Stadium de Nueva Jersey.

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