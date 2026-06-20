Alemania vs. Costa de Marfil: a qué hora y cómo ver EN VIVO el partido por el Mundial 2026 en Chile

Un importante duelo es el que se disputará en esta jornada dentro del Mundial 2026.

La jornada de día sábado en el Mundial 2026 ya comenzó y en su segundo turno nos trae un interesante duelo dentro del Grupo E, en el que Alemania se enfrentará ante Costa de Marfil.

Ambas escuadras llegan con a este duelo con tres unidades, tras lo que fue su debut triunfal en la primera fecha, en donde Alemania goleó a Curazao por 7-1 y Costa de Marfil venció por 1-0 a Ecuador.

Para este duelo, Alemania tendrá su primer gran apretón dentro de este grupo, en la que esperará poder mantener su buen rendimiento en el estreno y sumar un nuevo triunfo que le permita poder asegurar la clasificación.

Por otra parte, Costa de Marfil buscará dar nuevamente la sorpresa en este torneo y conseguir vencer al gran favorito del grupo, en la que en caso de vencer a los europeos, aseguraría su cupo a la próxima ronda.

Costa de Marfil quiere dar la sorpresa nuevamente | Foto: Getty Images

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¿A qué hora hora es el duelo entre Alemania vs Costa de Marfil?

El duelo entre Alemania y Costa de Marfil se disputará este sábado 20 de junio a partir de las 16:00 horas en el BMO Field, en Canadá.

¿Dónde ver EN VIVO el partido entre Alemania vs Costa de Marfil?

El partido de Alemania vs Costa de Marfil por la segunda fecha del Grupo E en el Mundial 2026 será transmitido por Directv Sports y vía streaming lo podrás seguir por DGO y Paramount+.