Tras el Alemania vs. Costa de Marfil: revisa como quedó la tabla de posiciones en el Grupo E del Mundial 2026

Revisa como quedó la tabla de posiciones del Grupo E tras el Alemania vs Costa de Marfil.

En esta jornada se daba inicio a lo que era la segunda fecha dentro del Grupo E del Mundial 2026, en donde la Selección de Alemania se veía las caras ante Costa de Marfil en el BMO Field.

En lo que era un atractivo encuentro, la Selección de Alemania sumó una importante victoria y se impuso por 2-1 ante Costa de Marfil gracias a los goles de Deniz Undav, quien aportó un doblete.

Con este resultado, la Selección de Alemania llegó a las seis unidades y se clasificó a la próxima ronda del torneo, mientras que Costa de Marfil se mantiene en el segundo puesto con tres puntos.

Para lo que será la tercera y última fecha de grupos, la Selección de Alemania se enfrentará ante Ecuador y por otra parte, Costa de Marfil se verá las caras ante Curazao.

Alemania logró tres puntos claves | Foto: Getty Images

REVISA LA TABLA DE POSICIONES EN EL GRUPO E