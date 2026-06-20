El cuadro germano quiere confirmar su gran favoritismo tras su contundente goleada en el debut. Eso sí, en frente tiene a los marfileños que no le dejarán la tarea fácil.

Alemania salta nuevamente a la cancha en el Mundial 2026 con la misión de consolidar su candidatura al título luego de su contundente 7-1 en del debut ante Curazao. El conjunto europeo afronta la segunda fecha del torneo con la intención de reafirmar su buen inicio y dar un paso importante hacia la clasificación a la siguiente ronda.

El equipo germano llega con un plantel renovado pero competitivo, donde mezcla experiencia y juventud bajo una idea de juego ofensiva. Al frente tendrá a Costa de Marfil, una selección física y veloz que buscará dar el golpe y complicar a uno de los favoritos del certamen.

Los africanos, por su parte, intentarán hacerse fuertes desde la intensidad y el orden táctico, apostando a la potencia de sus individualidades para sorprender a la defensa alemana tal y como lo hicieron en la primera jornada ante Ecuador, donde se impusieron por 1 a 0.

Las alineaciones de Alemania y Costa de Marfil

XI Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Kai Havertz.

XI Costa de Marfil: Yahia Fofana; Wilfried Singo, Odilon Kossounou, Emmanuel Agbadou, Ghislain Konan; Franck Kessié, Ibrahim Sangaré; Amad Diallo, Y. Diomande, Christ Inao Oulai; Ange Bonny.

Los jugadores claves en el Alemania vs. Costa de Marfil

El jugador clave de Alemania será Kai Havertz. El delantero del Arsenal llega en un gran momento, siendo protagonista en la reciente final de la Champions League, donde su equipo cayó en la tanda de penales ante el PSG. Su movilidad, capacidad de asociación y olfato goleador lo convierten en la principal carta ofensiva alemana.

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Kai Havertz es la gran carta en la ofensiva germana.

Por el lado de Costa de Marfil, todas las miradas apuntan a Amad Diallo. El atacante de 23 años del Manchester United es la gran figura del equipo africano y su desequilibrio en el uno contra uno puede ser determinante para generar peligro ante la sólida defensa germana.

Diallo quiere sorprender a los germanos con su potencia y velocidad. (Photo by Al Bello/Getty Images)

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Orden táctico para el desarrollo del partido

En cuanto al planteamiento, Alemania se parará con un 4-2-3-1 flexible, donde Jamal Musiala se moverá con libertad por detrás de Havertz, acompañado por la velocidad de Sané y la creatividad de Wirtz.

Costa de Marfil, en tanto, apostará por un esquema equilibrado, con doble contención en el mediocampo y extremos rápidos para salir de contra. La clave estará en su capacidad para resistir la posesión alemana y aprovechar los espacios que pueda dejar el rival.

Se espera un partido intenso, donde Alemania buscará imponer su jerarquía, mientras que los africanos intentarán sorprender con su potencia y velocidad.