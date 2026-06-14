Los dirigidos por Sebastián Beccacece sufrieron en su debut ante los africanos.

Ecuador debutó con una amarga derrota este domingo tras caer por 1-0 frente a Costa de Marfil en un encuentro donde generó las mejores ocasiones, pero volvió a sufrir por su falta de eficacia frente al arco rival.

La Tri dominó largos pasajes del compromiso y estuvo muy cerca de abrir la cuenta durante el primer tiempo. Sin embargo, la fortuna tampoco estuvo de su lado, ya que estrelló dos remates en el travesaño cuando parecía tener controlado el desarrollo del partido.

Con el correr de los minutos, Ecuador siguió buscando el gol de la ventaja, pero no logró transformar su superioridad en el marcador. Costa de Marfil, en cambio, resistió los embates sudamericanos y esperó su oportunidad.

Amad Diallo le pintó la cara a los ecuatorianos (Photo by Dan Mullan/Getty Images)

Cuando todo indicaba que el encuentro terminaría igualado, apareció Amad Diallo para cambiar la historia. El atacante marfileño marcó a los 90 minutos y silenció a Ecuador, decretando el definitivo 1-0 que le entregó tres valiosos puntos a su selección.

Así quedó la tabla: Ecuador arranca en el fondo tras la victoria de Costa de Marfil

La victoria permitió a Costa de Marfil alcanzar los tres puntos y ubicarse en el segundo lugar del grupo, igualado con Alemania, aunque por detrás debido a la diferencia de gol.

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Los germanos lideran la zona tras protagonizar una contundente goleada por 7-1 sobre Curazao en el otro encuentro de la jornada. Gracias a ese resultado, Alemania posee una diferencia de +6, mientras que los africanos registran +1.

De esta manera, la tabla quedó con Alemania y Costa de Marfil en los dos primeros puestos con tres unidades. Más atrás aparecen Ecuador y Curazao, ambos sin puntos, aunque la selección ecuatoriana se ubica tercera por una mejor diferencia de gol.

Así queda la tabla del Grupo E del Mundial 2026

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 Alemania 1 1 0 0 7 1 6 3 2 Costa de Marfil 1 1 0 0 1 0 1 3 3 Ecuador 1 0 0 1 0 1 -1 0 4 Curazao 1 0 0 1 1 7 -6 0