Ganó Ecuador y Costa de Marfil: así queda la tabla de posiciones del grupo E del Mundial

El combinado dirigido por Sebastián Beccacece logró una hazaña contra los teutones y avanzó a dieciseisavos.

El grupo E del Mundial 2026 fue sinónimo de emoción en su definición. ¿Qué pasó? Ecuador venció 2-1 a Alemania y Costa de Marfil se impuso 2-0 contra Curazao en la última fecha.

Con goles de Nilson Angulo en el minuto 9 y Gonzalo Plata en el 77, el elenco sudamericano alcanzó la tercera posición con cuatro puntos y avanza por ser de los mejores en esa condición en el certamen internacional.

Por su parte, Alemania se mantuvo en la cima con seis puntos. La escuadra teutona ya tenía boletos asegurados para la siguiente fase de la cita planetaria.

¿Qué pasó en el otro partido? Costa de Marfil superó a su rival con dos tantos de Nicolás Pépé (7′ y 64′). También ingresó a la próxima ronda al utilizar el segundo puesto de la clasificatoria. Curazao eliminado.

Cabe consignar que en esta edición de la Copa Mundial, siguen con vida los dos primeros de cada grupo más lo ocho mejores terceros. Se jugarán el todo o nada en dieciseisavos de final.

Sebastián Beccacece sigue con vida en el Mundial 2026 junto a Ecuador. (Foto: Getty Images)

Publicidad

Así queda la tabla de posiciones del grupo E del Mundial 2026