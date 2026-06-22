Alineaciones confirmadas para Argentina vs. Austria: formaciones, cambios de último momento y análisis táctico

Un partidazo se disputa en esta jornada entre Argentina vs Austria en el Mundial 2026.

Hoy se da comienza una nueva jornada en el Mundial 2026, en la que se disputará la segunda fecha del Grupo I y J, en el que los primeros países en saltar a la cancha este lunes serán Argentina vs Austria.

El cuadro ‘Albiceleste’ llega a este torneo como uno de los grandes favoritos tras quedarse con la corona en el 2022 en Qatar, título que esperan poder cuidar en esta nueva edición.

Por otra parte, Austria tras varias ediciones de ausencia en el Mundial, vuelve a decir presente en esta competencia, en la que busca la clasificación a la próxima ronda del torneo.

Hoy, ambos países se enfrentan en un duelo clave en el Grupo J, en el que salga como ganador asegurará su pasaje a la próxima ronda de la Mundial 2026.

Argentina busca una nueva victoria | Foto: Getty Images

Alineación de Argentina

Así saldrá al campo de juego Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

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Alineación de Austria

Con este once, Austria salta a la cancha con: Alexander Schlager; Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba; Konrad Laimer, Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Paul Wanner; Marcel Sabitzer; Romano Schmid y Michael Gregoritsch.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Austria quiere dar la sorpresa | Foto: Getty Images

Argentina su segundo triunfo en el Mundial para así asegurar su clasificación a la próxima ronda del torneo, en la que esperaría por su rival para la fase final.

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Austria espera dar el gran golpe, vencer al último campeón y así clasificarse a la fase final del Mundial 2026.

DATOS CLAVES

El equipo que salga como vencedor de este duelo, asegurará su clasificación a la próxima ronda.

Lionel Messi (16) tendrá hoy un duelo clave, en la que podría ser el máximo goleador en la historia de los Mundiales, desplazando a Miroslav Klose (16).

Michael Gregoritsch es hoy la gran carta de gol de Austria, en la que en su debut en el competencia espera cumplir en su rol de figura.