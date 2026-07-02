¿Qué pasa si España gana, empata o pierde vs. Austria en 16avos de final del Mundial 2026?

El elenco dirigido por Luis de la Fuente tiene toda la presión. Es fuerte candidato a quedarse con el título.

La Copa Mundial 2026 tiene un partidazo para este jueves 2 de julio: España se medirá contra Austria en los dieciseisavos de final. El vencedor accederá a la ronda de los 16 mejores del certamen internacional.

En el papel, la selección ibérica es la candidata a quedarse con el compromiso, pero… ¿qué pasa si no lo logra? BOLAVIP Chile te entrega las distintas respuestas a tal consulta.

Obviamente, si consigue la victoria, España clasificará a la siguiente fase de la cita planetaria. En ella, esperará por su rival en los octavos de final: saldrá del cruce entre Portugal y Croacia.

Luego, si hay empate en los 90 minutos y en los 30′ de alargue se mantiene la misma tónica, el ganador se determinará vía lanzamientos penales. Una definición de infarto en SoFi Stadium.

Y, finalmente, en caso de caer ante Austria, el combinado español quedará fuera de la Copa Mundial 2026. Por ello, la escuadra de Luis de la Fuente tiene que darlo todo para avanzar.

La Copa Mundial 2026 está en dieciseisavos de final. (Foto: Getty Images)

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¿Cuándo juega España vs. Austria en la Copa Mundial 2026?

El encuentro entre ambas selecciones europeas está pactado para este jueves 2 de julio. Si no hay cambios, se disputará desde las 15:00 horas de Chile en el SoFI Stadium, ubicado en California.

¿Dónde ver España contra Austria?

El duelo podrá ser sintonizado a través de: Chilevisión – Disney+ – DSports – Amazon Prime – Paramount – DAZN.