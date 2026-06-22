Grupo J del Mundial 2026: Tabla, posiciones, resultados y clasificados hasta el momento

El Mundial de Norteamérica 2026 sigue con harta acción este lunes 22 de junio, en donde el Grupo J vivirá una jornada clave en donde puede quedar sellado el primer clasificado a los dieciseisavos de final de la cita mundialista.
El grupo, en donde Argentina es el gran favorito para rematar en el primer puesto y acceder a la siguiente ronda, también está compuesto por las selecciones de Jordania, Austria (rival de Argentina hoy) y Argelia.
Argentina busca asegurar hoy su paso a la siguiente ronda del Mundial 2026. | Foto: Getty Images
Este día lunes, Argentina tendrá la misión de derrotar a Austria en Arlington, Texas para confirmar su presencia en la próxima ronda del Mundial. Jordania y Argelia, por otro lado, jugarán a la noche con la obligación de sumar de a tres.
Cabe recordar que, en la primera jornada, Argentina derrotó a Argelia por 3-0 con un descomunal Lionel Messi, mientras que Austria sacó adelante la tarea y venció sin mayores complicaciones a Jordania por 3-1.
Con el torneo ya en marcha y las primeras sorpresas confirmadas, usar el código promocional es ideal para quienes buscan sumarse al análisis de los partidos restantes.
¿Transmite Chilevisión? Cómo ver EN VIVO en Chile el Argentina vs. Austria por el Mundial 2026
Los partidos de HOY
Argentina vs. Austria: lunes 22 de junio a la 1:00 PM de Chile continental.
Jordania vs. Argelia: lunes 22 de junio a las 11:00 PM de Chile continental.
La tabla del Grupo J
|Pos.
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts.
|1
|Argentina
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3
|2
|Austria
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|2
|3
|3
|Jordania
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|4
|Argelia
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0
Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este lunes 22 de junio y cómo ver en Chile
Así se jugará la Fecha 3 del Grupo J en el Mundial 2026
Argentina vs. Jordania: sábado 27 de junio a las 10:00 PM de Chile continental.
Austria vs. Argelia: sábado 27 de junio a las 10:00 PM de Chile continental.