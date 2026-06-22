Grupo J del Mundial 2026: Tabla, posiciones, resultados y clasificados hasta el momento

El Grupo J, donde lidera Argentina, vivirá este lunes 22 de junio una nueva jornada y pueden confirmarse clasificados.

El Mundial de Norteamérica 2026 sigue con harta acción este lunes 22 de junio, en donde el Grupo J vivirá una jornada clave en donde puede quedar sellado el primer clasificado a los dieciseisavos de final de la cita mundialista.

El grupo, en donde Argentina es el gran favorito para rematar en el primer puesto y acceder a la siguiente ronda, también está compuesto por las selecciones de Jordania, Austria (rival de Argentina hoy) y Argelia.

Argentina busca asegurar hoy su paso a la siguiente ronda del Mundial 2026. | Foto: Getty Images

Este día lunes, Argentina tendrá la misión de derrotar a Austria en Arlington, Texas para confirmar su presencia en la próxima ronda del Mundial. Jordania y Argelia, por otro lado, jugarán a la noche con la obligación de sumar de a tres.

Cabe recordar que, en la primera jornada, Argentina derrotó a Argelia por 3-0 con un descomunal Lionel Messi, mientras que Austria sacó adelante la tarea y venció sin mayores complicaciones a Jordania por 3-1.

Con el torneo ya en marcha y las primeras sorpresas confirmadas, usar el código promocional es ideal para quienes buscan sumarse al análisis de los partidos restantes.

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Los partidos de HOY

Argentina vs. Austria: lunes 22 de junio a la 1:00 PM de Chile continental.

Jordania vs. Argelia: lunes 22 de junio a las 11:00 PM de Chile continental.

La tabla del Grupo J

Pos. Equipo PJ G E P GF GC DG Pts. 1 Argentina 1 1 0 0 3 0 3 3 2 Austria 1 1 0 0 3 1 2 3 3 Jordania 1 0 0 1 1 3 -2 0 4 Argelia 1 0 0 1 0 3 -3 0

Así se jugará la Fecha 3 del Grupo J en el Mundial 2026

Argentina vs. Jordania: sábado 27 de junio a las 10:00 PM de Chile continental.

Austria vs. Argelia: sábado 27 de junio a las 10:00 PM de Chile continental.