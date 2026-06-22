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Mundial 2026

Tras Argentina vs. Austria: Así queda la tabla de posiciones del Grupo J del Mundial 2026

Un vibrante compromiso protagonizaron Argentina y Austria en Arlington, provocando movimientos en el Grupo J.

Argentina y Austria protagonizaron vibrante partido en Arlington, Texas.
© Getty ImagesArgentina y Austria protagonizaron vibrante partido en Arlington, Texas.

En un partido vibrante y que tuvo absolutamente de todo, Argentina derrotó a Austria en Arlington, Texas y consiguió la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026.

El compromiso arrancó de gran manera para los trasandinos quienes se vieron beneficiados por un dudoso penal antes de los 5 minutos. Eso sí, para mala fortuna de Lionel Messi y sus compañeros, el astro argentino falló de manera sorpresiva.

El penal fallado por Messi en el primer tiempo. | Foto: Getty Images

El penal fallado por Messi en el primer tiempo. | Foto: Getty Images

Pese al penal fallado, fue Argentina el equipo que tuvo más iniciativa y anotó el primer gol del compromiso en los pies del mismo Messi. Si bien en el segundo tiempo Austria buscó, no tuvo fortuna y terminó perdiendo 0-2 con otro agónico gol de Lionel Messi.

Con el triunfo obtenido ante los austriacos, Argentina ya está en la próxima etapa de la Copa del Mundo y la única manera en que no clasifique en el primer lugar es si Jordania derrota a Argelia más tarde y después los jordanos vencen a los trasandinos en la última jornada.

Así las cosas, la albiceleste se toma en serio el Mundial de Norteamérica 2026 y ahora espera rival en los dieciseisavos de final, el cual podría ser España, Uruguay o Cabo Verde según están las posiciones hoy en día.

Ver también

Grupo J del Mundial 2026: Tabla, posiciones, resultados y clasificados hasta el momento

La tabla del Grupo J

Pos. Equipo PJ G E P GF GC DG Pts.
1Argentina22005056
2Austria21013303
3Jordania100113-20
4Argelia100103-30
Felipe Aguilar
Felipe Aguilar
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