Tras Argentina vs. Austria: Así queda la tabla de posiciones del Grupo J del Mundial 2026

En un partido vibrante y que tuvo absolutamente de todo, Argentina derrotó a Austria en Arlington, Texas y consiguió la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026.
El compromiso arrancó de gran manera para los trasandinos quienes se vieron beneficiados por un dudoso penal antes de los 5 minutos. Eso sí, para mala fortuna de Lionel Messi y sus compañeros, el astro argentino falló de manera sorpresiva.
El penal fallado por Messi en el primer tiempo. | Foto: Getty Images
Pese al penal fallado, fue Argentina el equipo que tuvo más iniciativa y anotó el primer gol del compromiso en los pies del mismo Messi. Si bien en el segundo tiempo Austria buscó, no tuvo fortuna y terminó perdiendo 0-2 con otro agónico gol de Lionel Messi.
Con el triunfo obtenido ante los austriacos, Argentina ya está en la próxima etapa de la Copa del Mundo y la única manera en que no clasifique en el primer lugar es si Jordania derrota a Argelia más tarde y después los jordanos vencen a los trasandinos en la última jornada.
Así las cosas, la albiceleste se toma en serio el Mundial de Norteamérica 2026 y ahora espera rival en los dieciseisavos de final, el cual podría ser España, Uruguay o Cabo Verde según están las posiciones hoy en día.
La tabla del Grupo J
|Pos.
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts.
|1
|Argentina
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|5
|6
|2
|Austria
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|3
|Jordania
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
|4
|Argelia
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|-3
|0