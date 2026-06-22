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Mundial 2026

¿Transmite Chilevisión? Cómo ver EN VIVO en Chile el Argentina vs. Austria por el Mundial 2026

El equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrenta su segundo partido del Mundial 2026 ante Austria en Arlington, Texas.

Argentina enfrenta a Austria por el Mundial 2026.
© Getty ImagesArgentina enfrenta a Austria por el Mundial 2026.

El Mundial de Norteamérica 2026 no detiene su marcha y este lunes 22 de junio se vivirá un verdadero partidazo en Arlington, Texas. Ahí, Argentina tendrá que enfrentar a Austria por la segunda fecha del grupo J.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni debutó con una sólida victoria ante Argelia en Kansas, donde Lionel Messi brilló con luces propias y se anotó un triplete que lo tiene, momentáneamente, como el goleador de la cita mundialista.

Messi y compañía van por un nuevo triunfo Mundial. | Foto: Getty Images

Messi y compañía van por un nuevo triunfo Mundial. | Foto: Getty Images

El cuadro trasandino buscará los tres puntos que lo instalen en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, donde podrían enfrentar potencialmente a Uruguay si clasifica en el segundo lugar de su grupo que comparte con España.

Al frente, eso sí, la tarea tampoco será tan sencilla como en el debut: Austria buscará amargarle la tarde a los argentinos y también buscará la clasificación tras haber debutado con un triunfo por 3-1 sobre Jordania.

Con el torneo ya en marcha y las primeras sorpresas confirmadas, usar el código promocional es ideal para quienes buscan sumarse al análisis de los partidos restantes.

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Chilevisión y D Sports transmitirán el encuentro.

Internet: Así se podrá seguir

Vía streaming, DGO, Paramount+, Disney+ y todas las plataformas online de Chilevisión llevarán el compromiso.

Felipe Aguilar
Felipe Aguilar
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