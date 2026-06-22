¿Transmite Chilevisión? Cómo ver EN VIVO en Chile el Argentina vs. Austria por el Mundial 2026

El Mundial de Norteamérica 2026 no detiene su marcha y este lunes 22 de junio se vivirá un verdadero partidazo en Arlington, Texas. Ahí, Argentina tendrá que enfrentar a Austria por la segunda fecha del grupo J.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni debutó con una sólida victoria ante Argelia en Kansas, donde Lionel Messi brilló con luces propias y se anotó un triplete que lo tiene, momentáneamente, como el goleador de la cita mundialista.
Messi y compañía van por un nuevo triunfo Mundial. | Foto: Getty Images
El cuadro trasandino buscará los tres puntos que lo instalen en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, donde podrían enfrentar potencialmente a Uruguay si clasifica en el segundo lugar de su grupo que comparte con España.
Al frente, eso sí, la tarea tampoco será tan sencilla como en el debut: Austria buscará amargarle la tarde a los argentinos y también buscará la clasificación tras haber debutado con un triunfo por 3-1 sobre Jordania.
Con el torneo ya en marcha y las primeras sorpresas confirmadas, usar el código promocional es ideal para quienes buscan sumarse al análisis de los partidos restantes.
Partidos de HOY en el Mundial 2026: quiénes juegan este lunes 22 de junio y cómo ver en Chile
Argentina vs. Austria: ¿Cuándo y a qué hora?
El partido entre argentinos y austriacos arrancará este lunes 22 de junio a la 1 de la tarde de Chile continental.
TV: ¿Cómo ver a Argentina vs. Austria?
Chilevisión y D Sports transmitirán el encuentro.
Internet: Así se podrá seguir
Vía streaming, DGO, Paramount+, Disney+ y todas las plataformas online de Chilevisión llevarán el compromiso.