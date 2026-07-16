Este domingo se disputa la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España, un partido de pronóstico reservado.

Está todo listo y dispuesto para la final del Mundial 2026 que animarán Argentina y España el próximo domingo en Nueva Jersey, Estados Unidos, que es la sede escogida para conocer al nuevo campeón del mundo.

Para muchos es una final soñada, pues se trata de los actuales monarcas de sus continentes: la Albiceleste es bicampeona de la Copa América y la Furia Roja viene de ganar la Eurocopa 2024.

Además, el combinado trasandino es el vigente campeón del mundo tras la estrella que alcanzó en Qatar 2022, llegando hasta el último partido para defender el título.

La final del Mundial 2026 tiene como escenario el MetLife Stadium, un reducto para 82.500 espectadores que estará repleto y que además del partido albergará un inédito show de medio tiempo, al más estilo del Super Bowl de la NFL.

Por ello el descanso tendrá que extenderse hasta 20 minutos o incluso media hora, pues son varios los artistas que se presentarán: Justin Bieber, Madonna, BTS, Shakira, entre otros.

El MetLife Stadium es la sede de la final del Mundial 2026. (Foto: Justin Setterfield/Getty Images)

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¿Hay alargue y penales en la final del Mundial 2026?

Pero centrándonos en los futbolístico, el nuevo campeón del mundo se conocerá tras 90 minutos más los descuentos. Aunque en caso de empate, la definición se extenderá.

El primer paso es el alargue, prórroga o tiempo extra, dos periodos de 15 minutos para que alguno de los equipos pueda romper el empate.

Si no se define ahí al ganador, todo se resolverá en los lanzamientos penales, tal como ocurrió en el Mundial de Qatar 2022 donde Argentina venció a Francia.

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¿Cuándo y a qué hora es la final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España se disputa este domingo 19 de julio desde las 15:00 horas en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

En síntesis