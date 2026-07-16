El domingo se enfrentan Argentina y España por la final del Mundial 2026, que será el partido número 15 entre ambas.

El próximo domingo se disputará la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España, las actuales campeonas de sus continentes y la Albiceleste también es la vigente campeona del mundo.

Para muchos es la final soñada, ya que en la previa a la Copa del Mundo se iban a enfrentar en la Finalissima, pero finalmente Conmebol y UEFA no pudieron llevar a cabo este partido.

Hasta el momento, Argentina y España se han enfrentado en 14 ocasiones, pero solo una vez en un partido oficial, que fue en el Mundial de Inglaterra 1966, cuando los trasandinos se impusieron por 2-1 en fase de grupos.

De esos enfrentamientos, el representante sudamericano ha vencido a los europeos en seis oportunidades. Mientras que los españoles también tienen seis victorias. Los otros dos han sido empates.

El último partido entre Argentina y España

Pero el último registro entre ambas selecciones es un partido amistoso que se jugó el 27 de marzo del 2018 en Madrid, previo al Mundial de Rusia.

El partido se disputó en el Estadio Metropolitano del Atlético de Madrid y el recuerdo para Argentina no es nada grato. Esto porque ‘La Furia Roja’ goleó por 6-1 a los dirigidos en ese entonces por Jorge Sampaoli.

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Los goles ibéricos fueron de Isco (x3), Thiago Alcantara, Diego Costa e Iago Aspas. Mientras que el defensa Nicolás Otamendi descontó para los argentinos.

De aquel equipo español, que luego decepcionó en Rusia 2018, solo queda Rodri, que fue suplente en ese partido y hoy es el capitán.

Por su parte, en Argentina hay cinco sobrevivientes de ese partido amistoso: el propio Otamendi, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez.

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Nicolás Tagliafico es uno de los sobrevivientes del Argentina vs. España en 2018. (Foto: Denis Doyle/Getty Images)

¿Cuándo y a qué hora es la final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España se disputa este domingo 19 de julio desde las 15:00 horas en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

En síntesis

Argentina y España jugarán la final del Mundial el domingo 19 de julio .

jugarán la final del Mundial el . España goleó 6-1 a Argentina en su último enfrentamiento amistoso en 2018 .

a Argentina en su último enfrentamiento amistoso en . El defensa Nicolás Otamendi anotó el único descuento de los argentinos en ese partido.