La FIFA hará una de las modificaciones más grandes en la historia del fútbol en la final del Mundial 2026, todo para realizar el show de medio tiempo.

El próximo domingo es la final del Mundial 2026 donde España espera por Inglaterra o Argentina, luego de eliminar a Francia en semifinales. Y para esta gran definición, la FIFA tiene preparado un inédito show de medio tiempo.

Al más estilo del Super Bowl de la National Football League (NFL), el fútbol se prepara para tener su propio ‘halftime show’ que vendrá acompañado de un cambio histórico.

Se modifica el descanso en la final del Mundial 2026

Esto porque para poder montar todo en el entretiempo de la final, se necesitará extender el descanso, y sería bastante prolongado.

Así lo adelantó el medio The Times, donde dieron a conocer que se romperán las reglas del deporte rey para pasar de 15 minutos de descanso a 25 o hasta media hora.

Todo esto con el afán que todos los artistas invitados puedan presentar su espectáculo musical, que hasta el momento tiene a varias estrellas confirmadas.

Los números más esperados son Justin Bieber, Madonna y BTS, pero también se presentarán Shakira y Burna Boy que son las voces de la canción oficial de este Mundial. Además, el espectáculo estará dirigido por Chris Martin, el vocalista de Coldplay.

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Cabe recordar que algo similar ocurrió en la final de la Copa América 2024, cuando la Conmebol también quiso agregar un show de medio tiempo a cargo de la colombiana Shakira, donde el descanso se tuvo que extender en 5 minutos, para alcanzar a montar y desmontar el escenario en el Hard Rock Stadium de Miami.

¿Cuándo, a qué hora y dónde es la final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 se disputará el próximo domingo 19 de julio desde las 15:00 horas en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, que tiene una capacidad para 82.500 espectadores.

El MetLife Stadium será el escenario de la final del Mundial 2026. (Foto: Justin Setterfield/Getty Images)

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En síntesis