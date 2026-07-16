VIDEO | ¿La U lo extraña? Revisa el gol de Leandro Fernández para Defensa y Justicia

El delantero argentino, Leandro Fernández volvió al gol y los hinchas de la U siguen tras sus pasos.

El delantero argentino, Leandro Fernández sin duda que dejó un gran recuerdo dentro del hincha de la Universidad de Chile, en la que tras su salida del club, sigue en la mente de los fanáticos del ‘Romántico Viajero’, quienes siguen sus pasos.

Hoy en día, el ‘Lea’ se encuentra en el fútbol argentino, en donde hace unos días fue oficializado como nuevo refuerzo de Defensa y Justicia, tras lo que fue su breve paso por Argentinos Juniors, en donde no vio muchos minutos.

En esta jornada, el ex Universidad de Chile hizo noticia y todo esto tras volver al gol, en donde anotó el único tanto de su equipo que cayó en los 32°vos de final de la Copa Argentina por 4-1 ante Racing Club.

Tras una gran jugada en equipo, Fernández tuvo una gran definición dentro del área para vencer a Facundo Cambeses a los 51 minutos, anotando en ese entonces lo que era el 1-2 para su equipo, el que no bastó para evitar la derrota.

El último tanto oficial de Leandro Fernández en el fútbol había sido con la camiseta de la Universidad de Chile, en lo que fue la victoria por 4-3 ante Deportes Limache, en donde en aquel entonces anotó un doblete.

VIDEO: REVISA EL GOL DE LEANDRO FERNÁNDEZ EN ARGENTINA

¡ASÍ FUE EL DESCUENTO PARCIAL DE DEFENSA!



Linda jugada del Halcón para la llegada de Leandro Fernandez y el 1-2 ante la Academia. Minutos después, Sosa puso el 3 a 1. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/C9sS2SGwyZ — TyC Sports (@TyCSports) July 16, 2026